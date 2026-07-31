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Fiscal vinculado a minería ilegal purgará 16 meses de prisión preventiva

Américo Bautista, fiscal especializado en Materia Ambiental de Madre de Dios, es investigado por los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos destinados a la minería ilegal.

Fiscal, Américo Bautista, pasará 16 meses en prisión.
Fiscal, Américo Bautista, pasará 16 meses en prisión.
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La minería ilegal en Perú constituye una de las principales amenazas a la seguridad nacional, la biodiversidad y la economía, impulsada de manera crítica por la complicidad y corrupción de diversas autoridades. Esta alianza criminal ha permitido que grupos armados organizados como Los Sanguinarios de la Pampa y Los Hostiles de la Amazonía expandan sus operaciones extractivas a cambio de millonarios dividendos ilícitos.

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En este mes de julio, dos representantes del Ministerio Público fueron detenidos por favorecer a estas redes criminales. Asimismo, 103 malos policías fueron dados de baja por corrupción.

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El último miércoles, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla declaró fundado, en parte, el requerimiento y dictó 16 meses de prisión preventiva contra Américo Oswaldo Bautista Yama, fiscal provincial del tercer despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios.

PUEDES VER: Dos fiscales detenidos y más de 100 malos policías dados de baja por corrupción

El imputado es investigado por los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos destinados a la minería ilegal.

Según la investigación, estaría vinculado a la banda criminal Los Sanguinarios de La Pampa, liderada presuntamente por Eneyser Fernández, alias 'Brayan'.

De acuerdo con la tesis fiscal, habría realizado actos orientados a favorecer a integrantes de dicha estructura y a dificultar las diligencias vinculadas a una investigación por actividades de minería ilegal. Estos hechos son materia de investigación y deberán ser esclarecidos durante el proceso penal.

La captura del funcionario fue ejecutada tras un operativo liderado por la Coordinación Nacional de las FEMA y la Policía Anticorrupción. El historial del fiscal ya arrastraba un oscuro antecedente: en 2020 fue destituido tras ser vinculado con Los Hostiles de la Amazonía, pero inexplicablemente retornó al cargo para seguir despachando.

Desde su despacho, según las autoridades, Bautista coordinaba operativos en la carretera Interoceánica mientras cubría las espaldas a la red criminal.

La caída del fiscal ocurrió en un escenario de guerra declarada por el control territorial en la selva, donde mafias como Los Sanguinarios de La Pampa y Los Guardianes de la Trocha se disputan a sangre y fuego los cobros de cupos.

Este martes, el fiscal que pasará casi un año y medio en prisión, es investigado por filtrar información operativa y brindar apoyo a una mafia dedicada a la minería ilegal que operaba en Madre de Dios.

PUEDES VER: Detienen a fiscal y a tres policías que integrarían red criminal de minería ilegal

La investigación se inició tras un operativo ejecutado el 4 de mayo en la provincia de Tambopata, donde fueron intervenidas seis personas vinculadas a la extracción ilícita de minerales.

De acuerdo con la Policía, el peritaje al teléfono celular del presunto cabecilla de la organización, Eneyser Fernández Pérez, alias 'Brayan', reveló conversaciones y audios atribuidos al fiscal, en los que presuntamente brindaba instrucciones para evitar la entrega de pruebas y coordinar la versión de los investigados.

Además, durante las diligencias se hallaron registros contables que consignarían un presunto pago de S/282.000 al magistrado.

Las autoridades también informaron que la organización criminal operaba en el distrito de Inambari y era investigada por delitos como minería ilegal, extorsión y secuestro.

Luego, en un operativo posterior fueron detenidas 21 personas y se incautaron más de 14,000 municiones, explosivos, armas de fuego y equipos utilizados para la extracción ilegal de oro.

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