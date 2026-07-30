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Pareja de montañista desaparecido en el Huascarán asegura que Chile puede apoyar la búsqueda, pero espera autorización del Perú

La búsqueda de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán enfrenta complicaciones tras 16 días de operaciones sin resultados. Paola Chiappina, pareja de uno de los desaparecidos, pidió apoyo internacional.

La influencer peruana solicitó al Gobierno de Perú una autorización para que la Embajada de Chile envíe expertos en rescate. La ayuda depende del visto bueno oficial.
La influencer peruana solicitó al Gobierno de Perú una autorización para que la Embajada de Chile envíe expertos en rescate. La ayuda depende del visto bueno oficial. | Foto: composición LR/Difusión
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La búsqueda de los tres montañistas desaparecidos desde hace 16 días en el nevado Huascarán continúa enfrentando dificultades. En ese contexto, Paola Chiappina, influencer peruana y pareja de Alejandro Manuel Ugarte, solicitó apoyo internacional para fortalecer los operativos y pidió que las labores no se detengan pese a la suspensión temporal provocada por las condiciones climáticas.

La joven explicó en una entrevista para Latina Noticias que la Embajada de Chile expresó su disposición para colaborar con especialistas y equipos de rescate de alta montaña. Sin embargo, indicó que esa ayuda solo podrá concretarse si el Estado peruano emite la autorización correspondiente. El pedido se produce mientras familiares y rescatistas buscan a Alejandro Ugarte, Artidoro Salas y Freddy Mendoza, desaparecidos desde el 14 de julio.

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Paola Chiappina solicita apoyo internacional para continuar la búsqueda en el Huascarán

Ante la falta de resultados en las operaciones realizadas durante las últimas semanas, Chiappina informó que inició gestiones para conseguir respaldo de otros países. Según explicó, representantes de la Embajada de Chile le comunicaron que conocen el caso y están dispuestos a colaborar con recursos y personal especializado en rescates de alta montaña, siempre que exista una autorización oficial del Gobierno peruano.

La influencer también señaló que montañistas extranjeros manifestaron interés en participar en las labores de búsqueda. A su juicio, la incorporación de equipos con experiencia en este tipo de emergencias permitiría ampliar las posibilidades de intervención en una zona donde las condiciones geográficas y climáticas representan un reto permanente para los rescatistas.

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Alejandro Ugarte, Artidoro Salas y Freddy Mendoza, los montañistas desaparecidos desde el 14 de julio.

Alejandro Ugarte, Artidoro Salas y Freddy Mendoza, los montañistas desaparecidos desde el 14 de julio.

“Es lamentable como funciona los rescates acá. No es posible que la familia tenga que moverse. Hablé con la embajada de Chile aquí en Perú y me dijeron que están dispuestos a mandar la ayuda. pero que necesitan una autorización formal. Hemos estado tratando de conseguir los contactos. El Huascarán está fracturado. Subir más personas y con personas que no están capacitadas (es triste). En Chile tienen las herramientas. Incluso me han escrito montañistas que han reunido firmas para mandarlas a Perú y decir que quieren apoyar. La ayuda está ahí, pero yo no puedo autorizar nada”, señaló.

Labores de rescate fueron suspendidas por el clima mientras familias esperan autorización para recibir ayuda de Chile

Las tareas de búsqueda fueron suspendidas temporalmente debido al mal tiempo y al riesgo que representa continuar las operaciones en esas condiciones. Antes de la paralización, un equipo privado realizó un sobrevuelo con drones el 28 de julio para inspeccionar distintos puntos del nevado, aunque la intervención no permitió encontrar rastros de los tres montañistas. Además, efectivos de la Policía de Trujillo brindaron apoyo con equipos y logística para reforzar el operativo.

Desde que se perdió contacto con Alejandro Manuel Ugarte, Artidoro Salas y Freddy Mendoza el pasado 14 de julio, las familias han coordinado gran parte de las acciones de búsqueda utilizando información obtenida de los dispositivos GPS de los alpinistas. Pese a esos esfuerzos, hasta ahora no se han localizado mochilas u otros objetos que permitan establecer su paradero. En ese escenario, Chiappina cuestionó que los familiares asuman un rol protagónico en las labores y sostuvo que existen recursos, como drones de mayor capacidad y helicópteros especializados, que podrían reforzar las operaciones en la zona.

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