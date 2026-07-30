Bancadas de oposición exigen propuestas concretas en el pedidos de facultades de Fujimori

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La alianza Consenso por la democracia, conformada por Obras, Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación (AN) y Buen Gobierno no rechaza de plano negar las facultades legislativas de Keiko Fujimori, sino que esperarán a que se formalice la solicitud para establecer una decisión.

Consultados por La República, diputados de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno indicaron que además de evaluar cada propuesta del Ejecutivo, corresponde que estas aborden las problemáticas que requieren atención prioritaria como la seguridad y el fenómeno El Niño. Asimismo, especificaron que lo ideal y esperado será tomar una posición conjunta.

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Tanto la bancada de Juntos por el Perú como la de Buen Gobierno tendrán una reunión este viernes 31 para revisar las propuestas de Fujimori. Ahora Nación ya tuvo un encuentro preliminar.

Ahora Nación avalará propuestas que impliquen restringir derechos a los trabajadores

Indira Huilca, diputada de AN, comunicó que durante la mañana de este jueves 30 sostuvieron una reunión de bancada y que, si bien esperarán la presentación formal del pedido de facultades, el documento que se filtró y que desde el Ejecutivo calificaron como un borrador es "preocupante".

"Estamos ante un pedido de delegación de facultades muy amplio, que abarca materias muy diversas. Usualmente, este tipo de solicitudes, más aún en un contexto como el actual, se concentran en problemáticas urgentes. Y la principal urgencia que enfrenta el país es el fenómeno del Niño Costero y sobre eso no hay nada", declaró a este medio y resaltó que ello evidencia "las verdaderas prioridades del Gobierno".

Las alertas identificadas por Ahora Nación, explicó Huilca, están relacionadas con las propuestas de modificación a la legislación laboral, cambios en materia tributaria y temas ambientales.

Huilca considera que las propuestas laborales planteadas por el fujimorismo manejan un enfoque anti trabajador.

"Existen muchas formas de apoyar a las empresas, especialmente a las micro y pequeñas, sin reducir derechos laborales. La productividad mejora con capacitación e innovación, no con mano de obra barata. La idea de flexibilizar las condiciones laborales para generar empleo ya ha demostrado ser un fracaso", mencionó.

Especialmente le causan preocupación las intenciones de modificar el régimen de contrataciones para incentivar la contratación de jóvenes. "El país necesita políticas económicas que promuevan el empleo, pero empleo con derechos, no empleo precario. Hoy muchos jóvenes trabajan 12 o 14 horas por el salario mínimo, y esa no es una situación justa. Lo que han planteado se asemeja a la cuestionada Ley Pulpín", anotó.

Respecto a los planteamientos en cuestión de seguridad, menciona que se trata de estrategias que ya han fracasado y que "el verdadero problema es que las organizaciones criminales han penetrado instituciones como la Policía y el INPE".

"Más que cambiar quién administra los penales, se necesita depurar a los funcionarios vinculados con estas bandas, invertir en tecnología y fortalecer el trabajo de inteligencia para combatir el crimen organizado", dijo.

Resaltó que no se puede tomar una decisión hasta no tener la formalización de las propuestas, pero dejó claro que personalmente y como bancada nunca va a avalar la restricción a los derechos de los ciudadanos o de los trabajadores, tampoco la desprotección de las áreas naturales protegidas y mucho menos dar leyes que puedan significar una carta blanca para aprobar más leyes u otras leyes pro impunidad, como ya lo ha hecho el fujimorismo en este último periodo.

Juntos por el Perú espera que pedido de facultades sea concreto

Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, coincidió en que corresponde revisar el pedido una vez formalizado para tomar una decisión.

Sin embargo, le llamó la atención que busquen realizar tantos cambios cuando "ellos (Fuerza Popular) han podido legislar durante años con la mayoría parlamentaria que tuvieron".

"No negamos de primera mano, pero es necesario revisar detenidamente los detalles. En el caso del fenómeno El Niño, que es lo urgente, se puede emitir decretos de urgencia. Esperemos que no sea parte de un juego político de arrinconar a la Cámara de Diputados", manifestó.

Añadió que el mensaje a la Nación fue bastante escueto, por eso, esperan que el pedido de facultades sí sea concreto.

"Tenemos dudas que deben ser absueltas porque están pidiendo unas facultades legislativas no solamente para atender el fenómeno del Niño, sino también para reformar la administración del Estado. Para ver temas de formalización laboral, tributarios. Entonces, nos preocupa que esto derive, por ejemplo, en una política del tijerazo para el sector público, de despidos masivos o de exoneraciones tributarias", mencionó.

César Tito Rojas, también diputado de JP, resaltó que Fujimori tiene la tendencia de disponer decisiones sobre todos los sectores que ella considera. Además, alertó que podría pretender despedir trabajadores y reducir el aparato estatal. "Es inaudito", dijo.

"Tenemos que analizar bien todo para ver en qué puntos se le podría dar las facultades correspondientes. La lucha contra la criminalidad es un tema clave", añadió.

Buen Gobierno se reunirá a más tardar el 31

Desde Buen Gobierno, los diputados Milagros Santana Vera y Edgar Gonzáles Polar precisaron a este medio que la posición de bancada se definirá a más tardar el viernes 31 de este mes.

A título personal, Edgar Gonzáles, remarcó que espera propuestas concretas y no tan generales.