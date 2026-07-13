HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Más de 10.000 menores infringieron la ley en solo cinco meses en Perú: inician plan de deshacinamiento en centros juveniles

Siete de cada diez centros juveniles presentan sobrepoblación y más de la mitad de sus internos ya son mayores de edad. Pronacej busca modificar la normativa mientras especialistas advierten sobre los retos de la rehabilitación.

Pronacej implementa plan de deshacinamiento en centros juveniles por sobrepoblación
Pronacej implementa plan de deshacinamiento en centros juveniles por sobrepoblación | Foto: composición LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

El incremento de adolescentes involucrados en infracciones a la ley penal vuelve a poner bajo presión al sistema de justicia juvenil. Entre enero y mayo de este año, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró más de 10.000 infracciones cometidas por menores de edad en el país, con mayor incidencia en Lima, Lambayeque y La Libertad. En paralelo, los centros juveniles enfrentan problemas de sobrepoblación que, según las autoridades, dificultan el proceso de rehabilitación y la atención especializada de los internos.

Frente a este escenario, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, inició la implementación de un plan de deshacinamiento de alcance nacional y presentó una propuesta para modificar el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. La iniciativa busca reducir la sobrepoblación de estos establecimientos y establecer nuevos criterios para el traslado de internos mayores de edad a establecimientos penitenciarios administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA
Pronacej implementa plan de deshacinamiento en centros juveniles por sobrepoblación

Adolescentes involucrados en delitos contra el patrimonio: cifras preocupantes y medidas propuestas

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Pronacej informó que cada mes ingresan, en promedio, 150 adolescentes a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR). Además, 7 de cada 10 establecimientos operan con sobrepoblación y el 51% de los internos ya cumplió los 18 años, aunque permanece en estos recintos porque la legislación vigente dispone que las medidas socioeducativas se ejecuten en centros juveniles cuando la infracción fue cometida antes de alcanzar la mayoría de edad.

Propuesta para aliviar la sobrepoblación

Como parte de las medidas anunciadas, Pronacej promoverá la variación de la medida socioeducativa para unos 300 adolescentes que cumplen los requisitos para acceder a libertad o semilibertad. También prevé trasladar a otros 300 jóvenes considerados de alto riesgo desde centros del norte del país hacia establecimientos de mayor seguridad en Lima, habilitar siete nuevos ambientes con capacidad para 230 internos en Lima y Pucallpa, además de reforzar la seguridad con más agentes, cámaras y concertinas.

El director ejecutivo de Pronacej, Luis Vega, sostuvo que la propuesta también busca adecuar la legislación a la realidad que enfrentan los centros juveniles. "El objetivo de sumarnos formalmente al pedido de otras instituciones, y como parte del sistema judicial juvenil, es promover que la norma sea coherente con la realidad que atraviesa el país, ya que el contagio criminógeno es una realidad y es nuestra responsabilidad proteger a los adolescentes que debemos devolver reformados a la sociedad", afirmó.

La modificación normativa plantea que los internos que cumplan 18 años puedan ser trasladados al INPE cuando cometan nuevas infracciones durante el cumplimiento de la medida socioeducativa, incurran en faltas disciplinarias graves o presenten un riesgo de reincidencia asociado a conductas violentas, determinado por un equipo especializado.

En una entrevista concedida previamente a La República, Vega explicó que la permanencia de adultos en centros juveniles responde a la legislación vigente. "No podemos tener adultos con los niños, no podemos tener adultos hasta los 27 o 28 años en centros juveniles que no están preparados para albergarlos", señaló.

Delitos contra el patrimonio predominan

Las estadísticas del Ministerio Público muestran que, solo durante el primer trimestre de 2026, 1.158 adolescentes de entre 14 y 17 años fueron detenidos en flagrancia por infracciones a la ley penal. Lambayeque encabezó el registro con 132 casos, seguido de Junín (114), Lima Este (112), Lima Sur (103) y La Libertad (100).

El grupo de 17 años concentró el mayor número de intervenciones y el 89,2% de los detenidos correspondió al sexo masculino. Asimismo, los delitos más frecuentes fueron hurto agravado, robo agravado y receptación, mientras que extorsión, homicidio y sicariato registraron una menor incidencia.

Para Pronacej, el crecimiento de la población en los centros juveniles también repercute en el tratamiento de los adolescentes. Según Vega, algunos equipos técnicos atienden hasta 150 internos cuando lo recomendable sería acompañar a unos 50. "Estamos preocupados más por la seguridad que por el tratamiento y eso no es correcto", advirtió.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Endurecen penas por celulares y extorsión desde los penales

Endurecen penas por celulares y extorsión desde los penales

LEER MÁS
Más presos que camas: Hay 2,752 condenados a cadena perpetua

Más presos que camas: Hay 2,752 condenados a cadena perpetua

LEER MÁS
Agente del Inpe permitió ingreso de internos a celda en la que torturaron a recluso

Agente del Inpe permitió ingreso de internos a celda en la que torturaron a recluso

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Peruano se desmaya en casa de apuestas tras apostar sus ahorros en partido de Noruega vs. Inglaterra del Mundial 2026

Peruano se desmaya en casa de apuestas tras apostar sus ahorros en partido de Noruega vs. Inglaterra del Mundial 2026

LEER MÁS
Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

LEER MÁS
Fiscal agrede a policías y termina detenida tras intervención por presunta falta vehicular en Piura

Fiscal agrede a policías y termina detenida tras intervención por presunta falta vehicular en Piura

LEER MÁS
Más de 8 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 13 al 15 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

Más de 8 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 13 al 15 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025