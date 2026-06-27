Los extorsionadores matan a 7 transportistas cada mes

Choferes de transporte público siguen en la mira de los extorsionadores.

Choferes de transporte público siguen en la mira de los extorsionadores.

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Las tres víctimas tenían en común ser choferes de transporte público, laborar en rutas de Lima Metropolitana y estar obligadas a pagar cupos diarios a mafias de extorsionadores.

El asesinato del chofer Rutman Berríos Pajuelo, de 32 años, sacudió Lima Norte la noche del 27 de agosto del 2024. Fue acribillado por negarse a cancelar la “vacuna” (cupo) exigida mientras conducía una unidad de la empresa El Mandarino.

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La noche del 16 de enero del 2025, dos delincuentes atacaron una combi de la empresa de transporte La Unidad de Villa y causaron la muerte del conductor, John Romero Melchor, de 27 años. También falleció un pasajero.

Otro ataque armado contra un vehículo de transporte público, que dejó un conductor muerto y una pasajera herida, ocurrió el 13 de mayo del 2026 en el Cercado de Lima. Edgar Deza Montañez, de 40 años, se había negado a abonar S/3 diarios, dinero que necesitaba para solventar los gastos de sus tres hijos menores.

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De acuerdo con datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, indicadores clave, como la extorsión, el homicidio, el sicariato y los ataques contra el transporte público, tuvieron un repunte que enciende las alarmas.

Sin embargo, de todas las cifras sobre la violencia en las calles, las más sensibles corresponden a las extorsiones.

Desde enero del 2022 hasta mayo del 2026 se registraron 40.114 denuncias por ese delito, solo en Lima Metropolitana y Callao. Esto es, aproximadamente, 771 casos por mes en dicho periodo.

El 2025 fue el año más violento, con 12.925 casos (alrededor de 1.077 mensuales), seguido del 2023, con un registro de 10.042 denuncias (837 mensuales).

Siempre según los datos del Ministerio Público, entre agosto del 2024 y mayo del 2026 se registraron 214 atentados contra unidades de transporte público en Lima y Callao (un promedio de 10 cada mes), que dejaron un saldo de 283 víctimas, entre fallecidos y heridos (13 al mes).

Este año, de enero a mayo, ocurrieron 126 atentados (25 cada mes), con un saldo de 87 víctimas, entre muertos y lesionados (un promedio de 17 al mes).

Los datos indican un notorio aumento de las acciones criminales de los extorsionadores.

“Reconocemos la preocupación de los ciudadanos frente a la inseguridad. Este Gobierno viene trabajando de manera sostenida para enfrentar este problema y proteger a la población”, dijo el ministro del Interior, José Zapata.

En los últimos 21 meses, el sector del transporte público se ha visto afectado de manera muy grave por el deterioro en materia de seguridad, que ya presenta consecuencias preocupantes.

La creciente ola de extorsiones, cobro de cupos, intimidaciones, atentados y asesinatos en las pistas de Lima y Callao genera un ambiente de temor y zozobra entre conductores, usuarios y empresarios.

La advertencia la hizo el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, quien cuestionó la falta de resultados del Gobierno frente al aumento de extorsiones, atentados y homicidios.

Aseguró que estos hechos ya ocasionan un incremento significativo en los costos operativos del transporte, dado que es necesario imponer restricciones en los horarios de tránsito y adoptar medidas adicionales para fortalecer la seguridad de conductores y pasajeros.

Es que los 214 atentados registrados entre agosto del 2024 y mayo del 2026, que afectaron al transporte público, dejaron 157 fallecidos y 131 heridos.

Es decir, en promedio, los extorsionadores matan 7 transportistas cada mes. Además, hubo 39 atentados que no dejaron víctimas.

En el 2024 (de agosto a diciembre) hubo 31 víctimas: 18 fallecidos y 13 lesionados; en el 2025 se registraron 140 víctimas (77 muertos y 63 afectados); y en el 2026, hasta mayo, hubo 112 víctimas (57 fallecidos y 55 lesionados).

Un dato adicional es que entre enero y mayo del 2026 el Ministerio Público registró 39 atentados sin víctimas mortales ni heridos.

De todos los atentados perpetrados desde agosto del 2024, al menos 202 ataques fueron contra vehículos de transporte público y 12 alrededor de estos. Según las denuncias, 51 fueron en bus, 20 en combi, 45 en mototaxi, 16 en auto colectivo, 15 en cúster, 20 en miniván colectivo, 5 en taxi, 10 en la vía pública, uno en patio de maniobras o cochera y uno en local comercial.

Además, 170 fueron bajo la modalidad de interceptación, 38 mediante falso pasajero, 2 por citación, 2 están en investigación y otros 2 fueron por incendio provocado.

Los medios utilizados por los delincuentes también varían. Así, 209 casos fueron con armas de fuego, 4 con artefacto explosivo y 2 con artefacto incendiario.

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De acuerdo con el análisis de datos, en 151 episodios los atacantes se movilizaron en vehículos y en 21 no lo hicieron. En 129 incidentes se empleó motocicleta, uno fue con motocicleta y auto, 14 con autos, 2 con motocicleta y mototaxi, 4 con mototaxi, 1 con bicicleta y en 42 casos se desconoce el tipo de unidad que emplearon. En cada vehículo se movilizaban al menos 2 individuos.

Por zonas, las cifras son alarmantes.

En Lima Norte hubo 70 ataques, con 41 fallecidos y 48 lesionados; y en Lima Sur fueron 44 atentados, con 33 muertos y 35 heridos.

En Lima Este se reportaron 43, con 30 fallecidos y 19 lesionados, mientras que en Lima Centro hubo 21 acciones criminales, con 19 fallecidos y 8 lesionados.

“Proteger la vida de los peruanos sigue siendo una prioridad para todo Gobierno”, afirmó el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el general Víctor Revoredo.

DATOS

Varones. Las cifras indican que del total de víctimas, 247 son hombres (142 fallecidos y 105 lesionados); y 36, mujeres (10 fallecidas y 26 lesionadas).

Peruanos. También se identificó a 237 peruanos (129 fallecidos y 108 heridos); y a 19 venezolanos (14 fallecidos y 5 lesionados).

Víctimas. Fallecidos: 125 eran choferes, 16 pasajeros, 6 cobradores, 4 jaladores, 1 vendedor y 1 gerente.