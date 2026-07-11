Semifinales del Mundial 2026: partidos confirmados, fechas, horarios y dónde ver los cruces

Las semifinales del Mundial 2026 empezarán el martes 14 de julio. Foto: FIFA

Las semifinales del Mundial 2026 empezarán el martes 14 de julio. Foto: FIFA

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El Mundial 2026 llega a su etapa cumbre y solo resta definir a los últimos clasificados a las semifinales. Luego de confirmarse la presencia de España y Francia, la selección argentina es una de las que busca poner su nombre entre los cuatro mejores equipos de la competición.

La primera serie confirmada tendrá como protagonistas a España y Francia, que se verán las caras en el AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos). Argentina, Suiza, Inglaterra y Noruega se encargarán de definir el otro cruce.

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales del Mundial 2026 se llevarán a cabo entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio.

Partidos de semifinales del Mundial 2026

España vs Francia | martes 14 de julio | 2.00 p. m. (hora peruana)

Noruega/Inglaterra vs Argentina/Suiza | miércoles 15 de julio | 2.00 p. m. (hora peruana)

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

La señal de América TV transmitirá las dos semifinales del Mundial 2026 para todo el territorio peruano. Por su parte, DSports realizará la cobertura completa para toda Sudamérica.

En caso de que no puedas acceder a alguno de estos canales, a través de la plataforma de streaming Paramount+ se podrán ver los duelos. Además, La República Deportes ofrecerá el minuto a minuto con la previa y todas las incidencias.

Clasificados a semifinales del Mundial 2026

Estas son todas las selecciones clasificadas a las semifinales del Mundial.

Francia

España

Noruega o Inglaterra

Argentina o Suiza

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York (Estados Unidos). El cruce que definirá al campeón está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana).