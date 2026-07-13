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¿Seguirá defendiendo el arco de Perú? Pedro Gallese se sincera sobre su futuro con la selección: "Me siento..."

El arquero de Deportivo Cali habló tras el triunfo sobre Alianza Lima en Matute y se pronunció sobre su continuidad en la selección peruana.

Pedro Gallese habló sobre su futuro con la selección peruana. Foto: Composición LR
Pedro Gallese habló sobre su futuro con la selección peruana. Foto: Composición LR
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Despejó dudas. El estadio Alejandro Villanueva volvió a recibir a Pedro Gallese, quien regresó a La Victoria después de siete años, aunque esta vez en condición de rival. El arquero fue titular en la victoria por 2-0 de Deportivo Cali sobre Alianza Lima en el amistoso internacional disputado este domingo.

Al finalizar el encuentro, el guardameta peruano conversó con la prensa sobre lo que significó volver a Matute, escenario donde defendió la camiseta blanquiazul durante la temporada 2019. Además, sorprendió al pronunciarse sobre su futuro con la selección peruana, al dejar abierta la posibilidad de disputar un nuevo proceso eliminatorio.

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Pedro Gallese habla sobre su futuro con la selección peruana

Al ser consultado sobre su continuidad en la Bicolor, el 'Pulpo' dejó abierta la posibilidad de seguir defendiendo el arco nacional durante una nueva Eliminatoria. El arquero aseguró que se encuentra en óptimas condiciones físicas y que mantiene la ilusión de continuar representando al país.

"El cuerpo está físicamente muy bien. Me siento con fuerzas para una eliminatoria más", declaró.

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Gallese lamentó que Perú no esté en el Mundial 2026

En esa misma línea, el guardameta reconoció que le genera tristeza ver la Copa del Mundo desde fuera y expresó su deseo de que la selección peruana vuelva a clasificar en el siguiente proceso clasificatorio.

"Una envidia como Perú no está en ese campeonato tan lindo, pero seguro que vamos a regresar", manifestó.

Como se recuerda, la Bicolor quedó fuera del Mundial 2026 tras una campaña irregular en las Eliminatorias Sudamericanas, marcada por los cambios en el comando técnico y la falta de resultados que los mantuvieron en los últimos puestos de la tabla.

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