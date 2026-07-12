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Resultados UNALM 2026-II: revisa el LINK para consultar la lista de ingresantes tras examen de admisión del 12 de julio

La jornada reunió a más de 2.300 jóvenes en busca de su acceso a la formación universitaria. Conoce la lista final de los aspirantes que lograron una vacante entre las 12 carreras profesionales que ofrece la institución.

Resultados del Examen de Admisión 2026-II de la Universidad Nacional Agraria La Molina
Resultados del Examen de Admisión 2026-II de la Universidad Nacional Agraria La Molina | Composición LR / UNALM
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La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) realizó este domingo 12 de julio su Examen de Admisión 2026-II. El proceso contó con la participación de más de 2.300 jóvenes que llegaron desde las 6.00 a. m. para rendir la prueba en busca de alcanzar una vacante entre las 12 carreras profesionales que ofrece la institución.

La jornada se desarrolló con normalidad y tuvo la supervisión de las autoridades, que realizaron un recorrido por el campus para asegurarse de que cada etapa del proceso se ejecutara de manera óptima y transparente. La UNALM informó que los resultados de la evaluación estarán disponibles desde las 5.00 p. m.

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Examen de Admisión 2026-II UNALM: revisa aquí el enlace para conocer los resultados del 12 de julio

Tras la culminación de la prueba, el centro universitario publicó los resultados en su plataforma oficial. Para acceder al listado completo de ingresantes, solo debes ingresar a este enlace y colocar el número de DNI del postulante. La página también permite hacer una búsqueda por carreras para identificar a quienes obtuvieron una vacante en cada especialidad.

Portal de consulta de ingresantes del proceso de admisión 2026-II de la Universidad Agraria La Molina.

Portal de consulta de ingresantes del proceso de admisión 2026-II de la Universidad Agraria La Molina.

Carreras que ofrece la UNALM en su Examen de Admisión 2026-II

La Universidad Nacional Agraria La Molina pone a disposición de los postulantes 12 carreras orientadas a la formación en áreas vinculadas con la agricultura, el medioambiente, los recursos naturales, la gestión y las ciencias biológicas.

Las especialidades ofertadas para este proceso de admisión son:

  • Estadística Informática
  • Ingeniería Ambiental
  • Industrias Alimentarias
  • Ingeniería Forestal
  • Ingeniería Agrícola
  • Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos
  • Agronomía
  • Biología
  • Economía
  • Pesquería
  • Zootecnia
  • Ingeniería en Gestión Empresarial

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