Calisto y Tantaleán, retornan los exoperadores de Alberto Fujimori
Lección de historia. En el año 2000, el expresidente Alberto Fujimori ordenó a sus agregados militares, el entonces capitán de fragata Francisco Calisto Giampietri y el coronel FAP José Tantaleán Alatrista, que ejecutaran una operación destinada a sustraer maletas repletas de evidencia incriminatoria que Vladimiro Montesinos ocultaba en su casa. Ambos están vinculados a Keiko Fujimori.
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El vicealmirante (r) Francisco Calisto Giampietri fue quien promovió la reunión cumbre entre la presidenta electa, Keiko Fujimori, y el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, el último miércoles 8 de julio. Calisto es un viejo conocido de la familia Fujimori.
Entre 1998 y 2000, Calisto actuó como edecán del entonces presidente Alberto Fujimori y, en 2021, fue miembro del equipo de campaña de Fuerza Popular, además de uno de los organizadores de las movilizaciones fujimoristas contra el falso fraude electoral. Ha retornado a la política como senador por Renovación Popular, sin haber abandonado su fuerte vínculo con la familia Fujimori. Ahora se dedica a construir un bloque entre Fuerza Popular y Renovación Popular para controlar el Congreso y rechazar cualquier intento de perturbar el gobierno de Keiko Fujimori. Francisco Calisto Giampietri sabe cumplir órdenes.
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Cuando fue interrogado por su participación en el robo de maletas repletas de evidencia incriminatoria que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos ocultaba en un departamento de su propiedad, Calisto arguyó que se limitó a 'acatar' el mandato de Alberto Fujimori.
Pocos recuerdan que, luego de haber sido extraditado de Chile, el primer caso de corrupción que Alberto Fujimori aceptó haber perpetrado fue, precisamente, la organización de la sustracción de las maletas con 'vladivideos' que acreditaban los actos de corrupción de su régimen. Para que las filmaciones no llegaran a manos de las autoridades, Fujimori las embarcó en el avión presidencial y, luego de una escala en Brunéi, donde asistió al encuentro de la APEC, se dirigió a Japón, donde las recibió su cuñado, el embajador Víctor Aritomi Shinto. Aritomi jamás retornó al Perú. En este operativo, que grafica la conducta delictiva de Alberto Fujimori, tuvieron participación decisiva Calisto y Tantaleán.
Durante la campaña presidencial, Keiko Fujimori afirmó que replicaría 'lo mejor' que había hecho su padre durante su mandato. La operación del robo de los 'vladivideos', en la que Alberto Fujimori utilizó a un falso fiscal para ingresar a la vivienda de Vladimiro Montesinos, no fue exactamente 'lo mejor' que hizo el exjefe de Estado. Sin embargo, Keiko Fujimori designó como integrante de la comisión de transferencia del Ministerio de Defensa al coronel FAP (r) José Tantaleán Alatrista, otro gran amigo incondicional de la familia.
Circo mediático. El 9 de noviembre de 2000, Fujimori presentó a la prensa solo una pequeña parte de las 70 maletas que encontró en la residencia de Montesinos. Foto: difusión
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Tantaleán tuvo un rol protagónico en la operación de encubrimiento que diseñó Alberto Fujimori para esfumar las aproximadamente 70 maletas con evidencia incriminatoria de la casa de Montesinos. José Tantaleán Alatrista entonces también era el edecán del presidente Fujimori, al mismo tiempo que Francisco Calisto Giampietri. Durante el proceso judicial por este caso, quedó en evidencia que Calisto y Tantaleán actuaron como operadores de Alberto Fujimori. Más de un cuarto de siglo después, han reaparecido a las órdenes de Keiko Fujimori.
Según lo declarado por el propio José Tantaleán, el expresidente Fujimori le informó de la operación encubierta a las 10 de la noche del 6 de noviembre del 2000. La acción se cumpliría en las primeras horas del 7 de noviembre. Y el objetivo era la captura de Vladimiro Montesinos, quien, luego de un breve exilio arreglado en Panamá, regresó al Perú clandestinamente para intentar un golpe de Estado. Por tratarse del edecán presidencial más antiguo y mantener una relación de amistad, Fujimori designó a José Tantaleán como responsable de la operación, y este delegó su ejecución al entonces capitán de fragata AP Francisco Calisto Giampietri, el segundo edecán, otro amigo de la familia Fujimori.
El grupo que intervino los departamentos 501 y 1201 de Montesinos, ubicados en la avenida Javier Prado Oeste 1995, en San Isidro, contaba con un falso fiscal, nombrado por el propio Alberto Fujimori: el entonces director de Asesoría Jurídica de la Casa Militar, teniente coronel EP Manuel Ubillús Tolentino. Todos los implicados lo sabían.
En el proceso judicial, ni Calisto ni Tantaleán negaron el papel que desempeñaron el día del falso operativo en los departamentos de Montesinos. Incluso Fujimori estaba al tanto de la evolución de los hechos porque, según Tantaleán, hablaba con él cada cinco minutos para conocer lo que hacían sus edecanes, incluido Francisco Calisto.
Pura pantalla. Para distraer la atención sobre fuga que tenía lista, Fujimori exhibió joyas y relojes de Montesinos, llevándose las pruebas de corrupción. Foto: difusión
Por 'órdenes superiores'
En el departamento 1201 residía la esposa de Montesinos, Trinidad Becerra Ramírez, a quien se le mostró un falso documento de allanamiento. Al no encontrar lo que buscaban, el equipo se trasladó al departamento 501. La puerta fue violentada por Francisco Calisto por disposición de Fujimori. En ese lugar se encontraron las maletas y cajas con la evidencia incriminatoria, además de joyas y otros objetos personales del exasesor.
Conforme al expediente del caso, los edecanes presidenciales Calisto y Tantaleán testificaron que el 8 de noviembre del 2000 transportaron las maletas y cajas al Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao. Y que en el establecimiento castrense le entregaron todo personalmente a Alberto Fujimori, quien estaba en el lugar con su cuñado Víctor Aritomi. Este tuvo el encargo de llevarse a Tokio los presuntos 'vladivideos' que registraban las actividades criminales de Montesinos con conocimiento y aprobación del propio Fujimori.
Al día siguiente, el 9 de noviembre del 2000, el expresidente montó una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno para exhibir solo tres maletas, joyas y relojes de lujo de Montesinos. Luego, el 13 de noviembre, huyó a Japón.
Por estos hechos, el 11 de diciembre de 2007, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema sentenció a Alberto Fujimori a 6 años de prisión por los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y encubrimiento real. Fue el primer fallo histórico porque Fujimori se acogió a la terminación anticipada y admitió las imputaciones. Francisco Calisto Giampietri y José Tantaleán Alatrista arguyeron ante las autoridades que se limitaron a cumplir con las 'órdenes' de Fujimori, pese a que sabían del nombramiento del falso fiscal y que se trataba de una operación ilegal. Calisto dio su versión a La República (ver nota aparte), mientras que Tantaleán no respondió.
El 12 de enero de 2005, Francisco Calisto y José Tantaleán fueron condenados a cuatro años de prisión suspendida por delitos contra la libertad, allanamiento ilegal, contra la administración de justicia, encubrimiento real y usurpación de autoridad, títulos y honores. Pero el 12 de octubre de 2006 fueron absueltos por la Primera Sala Penal, presidida por el cuestionado exjuez supremo Robinson Gonzáles Campos. Más de 25 años después, Calisto y Tantaleán, los 'operadores' del expresidente Alberto Fujimori, regresan empoderados de la mano de Keiko Fujimori.
Cumbre. El senador Francisco Calisto Giampietro (Renovación Popular) organizó el encuentro que tuvo Keiko Fujimori con Rafael López Aliaga para formar un bloque en el Congreso. Foto: difusión
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'Fueron órdenes expresas del expresidente Fujimori'
El senador electo Francisco Calisto Giampietri recordó que el allanamiento fue una disposición de Alberto Fujimori, en noviembre del 2000.
“Fueron órdenes expresas del ex presidente Fujimori que se cumplieron y por esos hechos la fiscalia nos denunció por varios delitos que finalmente quedaron archivados”, señaló Francisco Calisto.
“Fui sometido junto con mis compañeros (los otros edecanes), a una investigación por la justicia y afronté ese proceso con absoluto respeto por las instituciones y el estado de derecho. Al final, la Corte Suprema me absolvió, ordenó el archivamiento definitivo del proceso y dispuso la anulación de los actuados y de cualquier antecedente generado con relación a ese caso”, apuntó.
Se hizo humo. Aprovechando un viaje oficial a Brunéi para asistir a la Apec, Fujimori se dirigió a Japón con las maletas de Montesinos. Foto: difusión