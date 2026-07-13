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¿Qué debe tener un desayuno saludable? El Minsa revela la combinación exacta para mejorar la concentración de los niños

Un desayuno equilibrado es clave para mejorar el rendimiento escolar de niños y niñas, según el Ministerio de Salud (Minsa).

Incluye alimentos de distintos grupos nutricionales para mejorar la concentración.
Incluye alimentos de distintos grupos nutricionales para mejorar la concentración. | Foto: Andina/Composición LR
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Un desayuno completo y equilibrado puede marcar la diferencia en el rendimiento escolar de niñas y niños. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó que la primera comida del día incluya alimentos de distintos grupos nutricionales, con el objetivo de aportar la energía necesaria para favorecer la concentración y el aprendizaje durante la jornada de clases.

La nutricionista Norma Huaraka, especialista de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, explicó que una alimentación adecuada desde las primeras horas del día contribuye a cubrir las necesidades nutricionales de los escolares. Además, resaltó que adoptar estos hábitos desde la infancia favorece el crecimiento y promueve un estilo de vida saludable a largo plazo.

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El Minsa recomienda combinar proteínas, carbohidratos y frutas en el desayuno escolar

Según la especialista del Minsa, un desayuno saludable debe incluir alimentos de origen animal, como huevo, queso o algún tipo de carne, ya que aportan proteínas necesarias para el organismo. A ello se deben sumar fuentes de carbohidratos, entre ellas papa, camote, yuca o choclo, que proporcionan la energía que los niños requieren para iniciar sus actividades diarias.

La recomendación también contempla incorporar una fruta de temporada y acompañar el desayuno con una bebida con bajo contenido de azúcar. Esta combinación permite ofrecer una alimentación más completa y equilibrada, lo que favorece la concentración y el desempeño de los escolares durante las primeras horas de clase.

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Los alimentos que conviene evitar en el desayuno para fomentar una alimentación saludable desde la infancia

El Ministerio de Salud también aconseja limitar el consumo de productos ultraprocesados en el desayuno. Entre ellos figuran los jugos envasados, las bebidas azucaradas y las golosinas, debido a que contienen un bajo aporte nutricional en comparación con los alimentos frescos.

En ese sentido, la nutricionista recomendó priorizar el consumo de frutas enteras o picadas como alternativa para complementar la primera comida del día. Asimismo, destacó que promover una alimentación balanceada desde la niñez ayuda a consolidar hábitos saludables que contribuyen al adecuado crecimiento, desarrollo y bienestar de los menores, además de favorecer su proceso de aprendizaje en la etapa escolar.

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