Fiscal agrede a policías y termina detenida tras intervención por presunta falta vehicular en Piura
La fiscal Johany Lindao fue captada lanzando un cabezazo a uno de los efectivos al interior de una comisaría. Será investigada por violencia y resistencia a la autoridad.
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Una intervención policial por presunta infracción vehicular terminó con la detención de una autoridad en Piura. La fiscal Johany Lindao Feria fue detenida por la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de ser acusada de agredir a los agentes que la intervinieron por circular a bordo de un vehículo que realizaba aparentes maniobras temerarias en el distrito de Castilla.
Durante el operativo, los efectivos habrían recibido agresiones verbales y empujones por parte de la fiscal, según informó Latina Noticias. Además, un video grabado desde el interior de la dependencia policial muestra a Lindao, visiblemente alterada, propinando un golpe con la cabeza a uno de los uniformados. El hecho se viralizó en redes sociales y generó un pronunciamiento del Ministerio Público.
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Fiscal terminó detenida tras agredir a policías en Piura y se investigará si conductor manejaba en estado de ebriedad
Debido al incidente, Johany Lindao quedó detenida de forma preliminar por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad. La investigación del caso fue asumida por la Fiscalía de flagrancia de Piura, según confirmó la propia entidad a través de una publicación este 12 de julio.
Asimismo, Latina Noticias informó que el conductor del vehículo que trasladaba a la fiscal permanecerá bajo investigación para determinar si manejaba en estado de ebriedad.
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