Cine peruano: la disminución de la producción de documentales y el Colegio de Artistas

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¿La modificación de la ley de cine está aislada de la ley que crea el Colegio de Artistas? Para la mayoría de cineastas y artistas escénicos, la respuesta es: no. Por cuestiones de presupuesto y contenido no comercial, uno de los más perjudicados ha sido el cine documental y el regional, nos dice Patricia Wiesse. Hablamos con la directora de El Huaro y del documental Mujer de soldado, una película que recoge los testimonios de las cuatro mujeres que llevaron a juicio a exmilitares por el caso Manta y Vilca.

Hace más de dos años, cuando propusieron la llamada ‘ley anticine’ en el Congreso, me decías que no habría películas como Mujer de soldado. ¿El escenario actual es más complicado de lo que imaginabas?

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Sí, la situación ha empeorado porque no creo que este gobierno derogue la ley de cine aprobada. No muchos cineastas se han podido presentar al concurso de estímulos de DAFO porque ahora te están pidiendo el 30% del aporte propio. Es complicadísimo para todos, sobre todo en el caso del cine regional y el documental, porque no entran en un circuito comercial. Como documentalistas, no podemos pensar en tener ganancias; esa palabra no existe. Entonces, ¿cómo recuperamos ese 30%? Hay un proyecto que presentó Susel Paredes, pero no fue discutido. Ahí se considera que el otorgamiento de estímulos debe ser del 100%, como con la ley anterior. En el caso del cine regional es peor, porque recortan el monto que daban al 50%.

Cuando el Congreso impulsa leyes como la que traslada los casos de policías y militares al fuero militar-policial, ¿un cineasta se animaría a postular con temas de denuncia?

Hay una censura implícita a ese tipo de temas. Está dentro de la ley, no se dice abiertamente, pero está contenida, y cuando se habla de defensa nacional, de seguridad nacional, y se usan ese tipo de términos dentro de la ley, afecta, sobre todo, al documental que toca temas muy controversiales. Tampoco creo que vayan a derogar la ley del Colegio de Artistas. Esa ley es un absurdo.

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Algunos creen que la censura podría darse por ese lado si les solicitan eso como requisito. ¿Podría suceder?

Sí. A mí lo que me genera esta ley es una serie de preguntas: ¿qué intereses hay detrás?, ¿por qué se busca colegiar a los artistas? Lo primero que se me viene a la mente es limitar y censurar. Yo supongo que tiene que ver con restringir el acceso de algunos artistas a los fondos públicos. Lo definiría como un texto estalinista, a pesar de que ya esto suena desfasado, pero es una categoría de artistas que ha estudiado solo en la universidad o en institutos. Es como una élite que se crea y que quizás, esa sea la que sí puede acceder a los estímulos públicos y se deja de lado al artista autodidacta.

Los documentalistas son comunicadores, sociólogos, etcétera, pero la mayoría no es bachiller en Arte.

Por supuesto. Entonces, ¿por qué se da terminando un gobierno? En segundo lugar, es un freno a la libertad de creación, choca con la esencia del arte y las consecuencias pueden ser tremendas también. Si juntas estas dos leyes (de cine y el Colegio de Artistas) son dos bombas de tiempo para la cultura. ¿A dónde va el arte en el Perú? ¿Hacia la extinción? Cuando ves quiénes las promulgaron, te das cuenta de que hay una orientación clarísima, además, está de acuerdo con todo lo que estamos viviendo a nivel regional. Lo mismo pasa en Argentina.

Es imposible no mencionar la fotografía de Keiko Fujimori con el actor y productor Eduardo Verástegui, quien quiso ser candidato en México y tiene un discurso conservador. ¿Qué opinión tienes?

La vi. Es terrible. Y no sabemos cuál será la posición del próximo ministro de Cultura frente a estas dos leyes. Está todo junto, es un paquete. ¿Si podemos enfrentar una batalla cultural? Yo veo que no hay la fuerza para enfrentar. Todo el mundo está ahora en shock, no hay una respuesta en este momento, más bien todos son ataques. Se necesitan muchos gremios fuertes y cada uno está en lo suyo en este momento. No veo una cohesión en torno a una respuesta más política que se necesitaría.

El “divide y vencerás” al sector.

Eso es lo que ha pasado en gran parte. Con la Film Commission (para promover producciones internacionales en Perú) ha habido una cosa ahí: ‘A estos les entrego esto por acá’. Entonces, a ellos ya no les interesa lo que pase con los otros, eso es lo que ha pasado. Que no te sorprenda que en los próximos meses haya gente que ya se empiece a colegiar, porque de alguna manera piensa que le va a convenir, cuando la posición debería ser: nadie se colegie.

Como documentalista, ¿este escenario es parecido a los años 90 o peor?

Yo creo que nunca hemos estado en una situación así porque, por lo menos, teníamos leyes que estimulaban, por eso es que se han podido hacer 600 películas a lo largo de una década. Desde el 2000 en adelante ya había una incipiente industria que estaba comenzando, pero ahora este es un golpe que todavía no vemos. En los próximos años se va a ver la disminución de la producción de cine nacional, sobre todo la de cine documental y cine regional.

Mujer de soldado acompaña una sentencia histórica como fue el caso de Manta y Vilca. A pesar del heroísmo de estas mujeres, ahora hay un revés, ¿no?

Sus violadores van a estar libres. Con las últimas leyes que han salido, ya estos señores están libres; no pasó nada. Es una cosa espantosa, ¡imagínate! Después de tanto esfuerzo, tanto dolor y sufrimiento en los juicios. Es terrible porque ya estaban sentenciados.

Y con tu último documental El Huaro, ganaste un premio en Argentina. ¿Tienes un proyecto en mente?

Teníamos uno, pero lo presentamos dos veces (a DAFO) y no salió. Pero no sé cómo podría poner 30% de aportes propios, no soy empresaria, no tengo capital de inversión. Además, estamos en un momento oscuro y ganar un premio internacional ya no implica nada. Estamos en modo sobrevivir, así tan grave como eso.

Hay pedidos para derogar otras leyes.

Claro, primero tienen que derogar las leyes procrimen y las leyes de amnistía a militares y policías, ¿no? Porque es dejarles la cancha libre para que hagan lo que quieran. Que torturen, que violen y que maten. Entonces, cuando hay que luchar por estas causas, la cultura va a estar relegada a la última fila. Quizás al final del periodo se acuerden de que existe una ley que está matando el cine nacional.

Mientras tanto, ¿la cultura se queda sin ‘altavoces’?

Sí, por eso, ahora va a haber silencio. Más bien, van a salir ese tipo de películas como las que ya están saliendo.

¿La Cantuta y Chavín de Huántar?

Claro, esas quizás los militares sí las van a ver y van a ver que el cine es importante para difundir sus ideas. Ya lo están haciendo. ❖

“Esta ley es polarización y mercantilismo”

La Ley N.° 32645, promulgada por insistencia por el Congreso de la República, crea oficialmente el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) e integra solo a quienes tengan el título profesional en Arte o en Educación Artística.

“Yo hice un taller con Alberto Ísola de un año y esa es mi formación teatral. Aprendí de mi maestro y luego entré a la universidad a estudiar Literatura”, nos comenta el actor y director David Carrillo, quien dirige el Teatro Racional.

Para él, esta ley golpea al teatro peruano, que aún no se recupera del cierre de salas por la pandemia. “Incluso, los que tenemos privilegios no nos recuperamos del todo. No entiendo esta reacción del Estado de ponerle el ojo a las artes, en general”.

Además, considera que esta ley también hará que algunos vuelvan a las aulas solo para colegiarse. “Esa gente que apostó por el negocio de la educación con sus universidades ‘bambas’, seguro dice: ‘Van a querer estudiar como sea’. No les importa la calidad. Esta ley: es polarización y mercantilismo”.