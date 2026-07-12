HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Más de 8 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 13 al 15 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

El apagón programado alcanzará diversos sectores de Lima y Callao, entre urbanizaciones, asentamientos humanos y asociaciones de vivienda. Los cortes de luz se extenderán hasta por 12 horas, de acuerdo con el cronograma de Pluz Energía.

Pluz Energía anuncia cortes programados de luz en Lima y Callao
Pluz Energía anuncia cortes programados de luz en Lima y Callao | Foto: composición LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

Pluz Energía informó que realizará cortes programados de luz entre el lunes 13 y el miércoles 15 de julio en distintos distritos de Lima y Callao, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica. Las interrupciones serán temporales, aunque en algunos sectores el servicio permanecerá suspendido hasta por 12 horas.

De acuerdo con el cronograma de la empresa, la medida alcanzará a nueve distritos: Rímac, San Juan de Lurigancho, San Antonio de Chaclla, Puente Piedra, Callao, San Martín de Porres, Los Olivos, Carabayllo y Comas. Los cortes afectarán urbanizaciones, asentamientos humanos y asociaciones de vivienda, con horarios diferenciados según la zona intervenida.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

¿Qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz? Horario y zonas

Lunes 13 de julio

Rímac

  • Zonas afectadas: P. J. Los Ángeles: av. Las Mercedes cdras. 1 y 2; av. Condorcanqui cdras. 4, 5 y 6; calle José Santos Chocano cdra. 4; calle José Gabriel Condorcanqui cdra. 4; calle José Gálvez cdras. 5 y 6; calle José Olaya cdras. 4, 5 y 6; calle Los Héroes cdras. 5 y 6; calle Manco Cápac cdra. 1; jr. Chiclayo cdra. 3; calle Francisco de Zela cdras. 2 y 5; jr. Los Andes cdra. 1; jr. María Parado de Bellido cdra. 1; jr. Mariano Melgar cdra. 5 y pasaje Santa Rosa cdra. 2.
  • Horario de interrupción: 9.00 a. m. a 2.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Zonas afectadas: A. H. Nueva Vida zona C y ampliación (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H e I); agrupación familiar Hijos de Juan Pablo II (manzanas A y B); agrupación familiar San Francisco de Asís (manzana F).
  • Horario de interrupción: 9.30 a. m. a 6.30 p. m.

Martes 14 de julio

San Antonio de Chaclla

  • Zonas afectadas: Asociación Grupo La Bloquetera, sector El Cercado, anexo 22 Jicamarca; agrupación familiar Nueva Molina; asociación de posesionarios Nuevo Renacer de Muruhuay; asociación El Olivar del Valle; asociación de residentes El Cercado, anexo 22.
  • Horario de interrupción: 9.30 a. m. a 6.30 p. m.

Puente Piedra

  • Zonas afectadas: Urbanización Sol de Carabayllo V Etapa (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, I1, J y K).
  • Horario de interrupción: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.

Callao

  • Zonas afectadas: Urbanización Chacaritas: av. Argentina cdras. 3 y 4; av. Guardia Chalaca cdras. 4, 5 y 6; av. Venezuela cdra. 12; jr. Bobadilla Silva cdra. 2; calles Primera, Segunda, Cuarta y Quinta.
  • Horario de interrupción: 8.00 a. m. a 6.00 p. m.

San Martín de Porres

  • Zonas afectadas: Urbanización La Milla (manzanas A y F); av. Los Héroes cdra. 1; calles El Engranaje cdras. 1 y 2; calle Los Ejes.
  • Horario de interrupción: 8.00 a. m. a 6.00 p. m.

San Martín de Porres

  • Zonas afectadas: Urbanización Filadelfia I Etapa (manzanas B, C, D, E, E Prima, F, G, I, J y K).
  • Horario de interrupción: 9.00 a. m. a 1.00 p. m.

Los Olivos

  • Zonas afectadas: Urbanización Las Palmeras (manzanas P y Y); jr. Amargón cdra. 40; av. Calistemo; av. Las Palmeras cdras. 38, 39 y 40; calles Las Fresas, Los Helenios y Tritoma; jr. Guandú; jr. Las Hiedras; jr. Las Acacias; jr. Amarantos.
  • Horario de interrupción: 1.00 p. m. a 5.00 p. m.

Carabayllo

  • Zonas afectadas: Urbanización Torre Blanca y av. Micaela Bastidas.
  • Horario de interrupción: 10.00 a. m. a 4.00 p. m.

Miércoles 15 de julio

Rímac

  • Zonas afectadas: Asentamientos humanos Municipal N.° 3, 6 de Agosto, Horacio Zevallos, San Sebastián, Balcón del Rímac, Jesús Oropeza Chonta, Manuel Seoane Corrales, Las Brisas Flor de Amancaes, Víctor Raúl Haya de la Torre, Sagrado Corazón de Jesús, Cantera de Amancaes, Laura Caller, Santa Rosa de Lima, Vista Alegre de Flor de Amancaes, Flor de Amancaes Comité 10, Comité 13, Comité 14, Comité 15, Zona A del Rímac, Villa Amancaes y Asociación Aquilino Sam Jara.
  • Horario de interrupción: 9.00 a. m. a 7.00 p. m.

Los Olivos

  • Zonas afectadas: Urbanización Pro Lima (manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H1, I, J, L, LL, M, N, O, P y Q).
  • Horario de interrupción: 7.00 a. m. a 7.00 p. m.

Callao

  • Zonas afectadas: Urbanizaciones Aero Residencial y Alameda Portuaria (avenida Corpac y manzanas A, B, C y Z).
  • Horario de interrupción: 9.30 a. m. a 5.30 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Zonas afectadas: Asociación Pro Vivienda Garagay; urbanización Canto Rey; av. Canto Rey cdra. 4 y av. Wiesse cdra. 33.
  • Horario de interrupción: 9.30 a. m. a 4.30 p. m.

Comas

  • Zonas afectadas: Urbanización Industrial Pro Lima (calle I).
  • Horario de interrupción: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Lima y Callao quedarán sin luz por 11 horas este 11 y 12 de julio: Pluz Energía Perú confirma corte programado del servicio en varios distritos

Lima y Callao quedarán sin luz por 11 horas este 11 y 12 de julio: Pluz Energía Perú confirma corte programado del servicio en varios distritos

LEER MÁS
Corte de luz masivo en Lima y Callao este 9 y 10 de julio: revisa horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

Corte de luz masivo en Lima y Callao este 9 y 10 de julio: revisa horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

LEER MÁS
Corte de luz en Lima y Callao del 6 al 8 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

Corte de luz en Lima y Callao del 6 al 8 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

LEER MÁS
UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

LEER MÁS
Padre del menor fallecido en la comisaría de Manchay anuncia acciones legales contra Rospigliosi: "Ha faltado el respeto a mi hijo"

Padre del menor fallecido en la comisaría de Manchay anuncia acciones legales contra Rospigliosi: "Ha faltado el respeto a mi hijo"

LEER MÁS
Municipalidades de Lima y Ate liberan 13.500 m2 para ejecutar obra que conectará avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

Municipalidades de Lima y Ate liberan 13.500 m2 para ejecutar obra que conectará avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

LEER MÁS
Indecopi multa a negocio peruano con casi S/2 millones por comercializar muñecos Labubu falsificados

Indecopi multa a negocio peruano con casi S/2 millones por comercializar muñecos Labubu falsificados

LEER MÁS
Atacan a balazos bus de Las Estrellas de la Cumbia en Los Olivos: reportan tres heridos

Atacan a balazos bus de Las Estrellas de la Cumbia en Los Olivos: reportan tres heridos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025