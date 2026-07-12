Más de 8 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 13 al 15 de julio: revisa horarios y zonas afectadas
El apagón programado alcanzará diversos sectores de Lima y Callao, entre urbanizaciones, asentamientos humanos y asociaciones de vivienda. Los cortes de luz se extenderán hasta por 12 horas, de acuerdo con el cronograma de Pluz Energía.
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Pluz Energía informó que realizará cortes programados de luz entre el lunes 13 y el miércoles 15 de julio en distintos distritos de Lima y Callao, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica. Las interrupciones serán temporales, aunque en algunos sectores el servicio permanecerá suspendido hasta por 12 horas.
De acuerdo con el cronograma de la empresa, la medida alcanzará a nueve distritos: Rímac, San Juan de Lurigancho, San Antonio de Chaclla, Puente Piedra, Callao, San Martín de Porres, Los Olivos, Carabayllo y Comas. Los cortes afectarán urbanizaciones, asentamientos humanos y asociaciones de vivienda, con horarios diferenciados según la zona intervenida.
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¿Qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz? Horario y zonas
Lunes 13 de julio
Rímac
- Zonas afectadas: P. J. Los Ángeles: av. Las Mercedes cdras. 1 y 2; av. Condorcanqui cdras. 4, 5 y 6; calle José Santos Chocano cdra. 4; calle José Gabriel Condorcanqui cdra. 4; calle José Gálvez cdras. 5 y 6; calle José Olaya cdras. 4, 5 y 6; calle Los Héroes cdras. 5 y 6; calle Manco Cápac cdra. 1; jr. Chiclayo cdra. 3; calle Francisco de Zela cdras. 2 y 5; jr. Los Andes cdra. 1; jr. María Parado de Bellido cdra. 1; jr. Mariano Melgar cdra. 5 y pasaje Santa Rosa cdra. 2.
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. a 2.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A. H. Nueva Vida zona C y ampliación (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H e I); agrupación familiar Hijos de Juan Pablo II (manzanas A y B); agrupación familiar San Francisco de Asís (manzana F).
- Horario de interrupción: 9.30 a. m. a 6.30 p. m.
Martes 14 de julio
San Antonio de Chaclla
- Zonas afectadas: Asociación Grupo La Bloquetera, sector El Cercado, anexo 22 Jicamarca; agrupación familiar Nueva Molina; asociación de posesionarios Nuevo Renacer de Muruhuay; asociación El Olivar del Valle; asociación de residentes El Cercado, anexo 22.
- Horario de interrupción: 9.30 a. m. a 6.30 p. m.
Puente Piedra
- Zonas afectadas: Urbanización Sol de Carabayllo V Etapa (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, I1, J y K).
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.
Callao
- Zonas afectadas: Urbanización Chacaritas: av. Argentina cdras. 3 y 4; av. Guardia Chalaca cdras. 4, 5 y 6; av. Venezuela cdra. 12; jr. Bobadilla Silva cdra. 2; calles Primera, Segunda, Cuarta y Quinta.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. a 6.00 p. m.
San Martín de Porres
- Zonas afectadas: Urbanización La Milla (manzanas A y F); av. Los Héroes cdra. 1; calles El Engranaje cdras. 1 y 2; calle Los Ejes.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. a 6.00 p. m.
San Martín de Porres
- Zonas afectadas: Urbanización Filadelfia I Etapa (manzanas B, C, D, E, E Prima, F, G, I, J y K).
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. a 1.00 p. m.
Los Olivos
- Zonas afectadas: Urbanización Las Palmeras (manzanas P y Y); jr. Amargón cdra. 40; av. Calistemo; av. Las Palmeras cdras. 38, 39 y 40; calles Las Fresas, Los Helenios y Tritoma; jr. Guandú; jr. Las Hiedras; jr. Las Acacias; jr. Amarantos.
- Horario de interrupción: 1.00 p. m. a 5.00 p. m.
Carabayllo
- Zonas afectadas: Urbanización Torre Blanca y av. Micaela Bastidas.
- Horario de interrupción: 10.00 a. m. a 4.00 p. m.
Miércoles 15 de julio
Rímac
- Zonas afectadas: Asentamientos humanos Municipal N.° 3, 6 de Agosto, Horacio Zevallos, San Sebastián, Balcón del Rímac, Jesús Oropeza Chonta, Manuel Seoane Corrales, Las Brisas Flor de Amancaes, Víctor Raúl Haya de la Torre, Sagrado Corazón de Jesús, Cantera de Amancaes, Laura Caller, Santa Rosa de Lima, Vista Alegre de Flor de Amancaes, Flor de Amancaes Comité 10, Comité 13, Comité 14, Comité 15, Zona A del Rímac, Villa Amancaes y Asociación Aquilino Sam Jara.
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. a 7.00 p. m.
Los Olivos
- Zonas afectadas: Urbanización Pro Lima (manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H1, I, J, L, LL, M, N, O, P y Q).
- Horario de interrupción: 7.00 a. m. a 7.00 p. m.
Callao
- Zonas afectadas: Urbanizaciones Aero Residencial y Alameda Portuaria (avenida Corpac y manzanas A, B, C y Z).
- Horario de interrupción: 9.30 a. m. a 5.30 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: Asociación Pro Vivienda Garagay; urbanización Canto Rey; av. Canto Rey cdra. 4 y av. Wiesse cdra. 33.
- Horario de interrupción: 9.30 a. m. a 4.30 p. m.
Comas
- Zonas afectadas: Urbanización Industrial Pro Lima (calle I).
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.