Corte de Piura promueve una vida sin drogas en jóvenes del Centro Juvenil Miguel Grau

El evento enfatizó la importancia de la participación familiar en la rehabilitación y reinserción social de los jóvenes. Fuente: facebook.

El evento enfatizó la importancia de la participación familiar en la rehabilitación y reinserción social de los jóvenes. Fuente: facebook.

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Los adolescentes albergados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau de Piura, junto a sus padres y madres, participaron en el taller “Prevención de Drogas”, desarrollado por la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte de Piura, a cargo de la jueza superior, Claudia Morán Morales de Vicenzi, en coordinación con el Servicio de Orientación al Adolescentes (SOA) de Piura.

Morán Morales de Vicenzi, saludó a los asistentes y destacó la importancia de que las familias continúen involucrándose en espacios de orientación y acompañamiento, los cuales contribuyen al desarrollo integral de los adolescentes, en su proceso de rehabilitación y reinserción social.

El taller estuvo a cargo de la psicóloga del SOA Piura, Sara Lucrecia Quezada Tocto, y del educador social Alejandro Carmona Saavedra, quienes abordaron temas relacionados con los factores de riesgo y protección frente al consumo de drogas, las características del consumo, su impacto en el cerebro y las distintas fases del cambio conductual.

A través de exposiciones dialogadas, dinámicas participativas y la proyección de testimonios, permitiendo a los asistentes conocer alternativas saludables para prevenir conductas de riesgo, como la práctica del deporte y el desarrollo de actividades recreativas.

El objetivo principal de esta actividad fue educar y sensibilizar a las familias de los internos del CJDR Miguel Grau frente al peligro de las drogas, fortaleciendo su rol protector durante y después del proceso de internamiento.