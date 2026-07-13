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Fiscalía de Puno pide prisión preventiva para 4 agentes de la PNP por presunta tortura contra joven en Juliaca

Cuatro efectivos de la comisaría de Santa Bárbara son acusados por el delito de tortura en agravio de José Huanchi, quien perdió la vida mientras lo trasladaban en una unidad policial.

Joven falleció mientras era trasladado en un patrullero policial
Joven falleció mientras era trasladado en un patrullero policial | Composición LR / Liubomir Fernández
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La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno solicitó nueve meses de prisión preventiva contra cuatro policías de la comisaría de Santa Bárbara, en Juliaca. Los agentes son investigados por el delito de tortura en agravio de José Huanchi, de 24 años, quien falleció luego de ser detenido por presuntamente ingresar en estado etílico a una vivienda del jirón San Juan de Dios. La audiencia para definir la medida se realizará este lunes 13 de julio a las 4.00 p. m.

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José Huanchi habría recibido golpes reiterados en la cabeza, el rostro y el estómago al momento de su captura, según la reconstrucción de los hechos que maneja el Ministerio Público. La familia sostiene que la violencia con la que fue reducido explica su muerte. La versión policial, en cambio, indica que el joven se autolesionó dentro del patrullero, al golpearse la cabeza contra la ventana hasta convulsionar. Ambas versiones son parte de la investigación fiscal en curso.

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Los señalados como presuntos responsables son los suboficiales Wimer Choquehuanca, Stewart Flores, Brayan Cáceres y Alex Cruz. Todos pertenecen a la comisaría de Santa Bárbara y participaron en el operativo de detención del joven. El requerimiento fiscal busca asegurar su presencia durante el proceso, ante el riesgo de que puedan entorpecer las diligencias o evadir la justicia mientras se esclarece lo ocurrido.

Este no es el único caso de presunta violencia policial que enfrenta la región. Días atrás, un abogado denunció haber sido agredido dentro de una comisaría puneña tras acudir a presentar una denuncia.

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