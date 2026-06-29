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Ataques al transporte público dejan 152 fallecidos en Lima y Callao: estos distritos concentran los mayores casos

San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores concentraron la mayoría de atentados, siendo los conductores el grupo más afectado, con el 69,3% de las víctimas registradas.

Conductores, principales víctimas de la violencia en el transporte público
Conductores, principales víctimas de la violencia en el transporte público | Difusión
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La violencia ligada a la extorsión contra el transporte público dejó 152 personas fallecidas y 131 heridas en Lima Metropolitana y el Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026. En ese periodo se registraron 214 atentados con víctimas, un promedio cercano a diez ataques y siete muertes por mes, según el último reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

El informe revela que la mayoría de estos hechos se concentró en San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores, distritos que también presentan altos niveles de denuncias por extorsión, homicidio calificado y sicariato. En casi todos los casos, los delincuentes atacaron directamente a unidades de transporte público, como microbuses, combis y mototaxis, incluso con pasajeros a bordo.

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¿Cuáles son los distritos con más atentados contra el transporte público?

El reporte del Ministerio Público muestra que San Juan de Lurigancho lideró el número de atentados entre agosto de 2024 y mayo de 2026, con 24 casos. Le siguen Comas, con 22, y San Juan de Miraflores, con 17. También figuran San Martín de Porres (19), Carabayllo (15), Villa El Salvador (11), Los Olivos (10) y Ventanilla (10).

En un segundo grupo aparecen Callao y Cercado de Lima, con 9 y 8 ataques, respectivamente; Villa María del Triunfo (7); Santa Anita (6), Bellavista (6) y Chorrillos (6); además de Ate y El Agustino, con 5 cada uno. Más atrás se ubican Rímac (5), Puente Piedra (4), Independencia (4), Lurigancho-Chosica (3), Ancón (3), La Perla (3), Breña (2), Lurín (2), La Victoria (2), San Miguel (2), así como Pachacámac, San Luis, San Borja y Mi Perú, con un caso cada uno.

Si se analiza la cantidad de fallecidos, Comas ocupa el primer lugar con 15 víctimas mortales, seguido por San Juan de Lurigancho (14) y San Juan de Miraflores (13). Luego aparecen San Martín de Porres (10), Bellavista y Villa El Salvador (8 cada uno), Callao y Carabayllo (7), Cercado de Lima (6), Rímac y Chorrillos (5), mientras que Ate y Villa María del Triunfo registran 4 decesos cada uno.

Un atentado puede involucrar de una a más víctimas fallecidas o lesionadas.

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Conductores fueron las principales víctimas

El estudio identifica a los conductores como el grupo más afectado. Ellos representaron el 69,3% de las víctimas, muy por encima de los pasajeros (20,5%) y los cobradores (5,3%). Esta tendencia refleja que quienes trabajan diariamente en el servicio de transporte afrontan el mayor riesgo frente a las organizaciones dedicadas a la extorsión.

Además, el 94,4% de los atentados tuvo como blanco directo una unidad de transporte público y el 97,7% de los ataques con víctimas se ejecutó con armas de fuego. Las motocicletas fueron el principal medio utilizado por los agresores para llegar al lugar o escapar, al aparecer en el 60,3% de los casos.

Otro dato que resalta el informe es que el 58,4% de los hechos ocurrió durante la noche, horario en el que se concentra la mayor parte de esta modalidad delictiva.

Solo en cinco meses de 2026 hubo 126 atentados

El Ministerio Público también analizó el periodo comprendido entre enero y mayo de 2026. Durante esos cinco meses identificó 126 atentados contra el transporte público, de los cuales 87 dejaron personas fallecidas o lesionadas, mientras que los otros 39 no causaron víctimas.

En este último grupo aumentó el uso de artefactos incendiarios como mecanismo de intimidación. Sin embargo, las armas de fuego continúan como el principal instrumento empleado por las bandas criminales.

Con este reporte, el Observatorio de Criminalidad busca aportar información para diseñar estrategias de prevención y fortalecer la respuesta de las instituciones frente a una de las modalidades delictivas que más afecta al transporte público y a la seguridad ciudadana en Lima y el Callao.

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