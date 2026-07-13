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Desaprobar cursos puede costarle al Estado hasta S/28.000 por cada becario de Pronabec

El director de Pronabec, Enrique Chon Yamasato, señaló que 850 becarios prolongaron sus estudios en el semestre 2024-II tras desaprobar cursos.

Propuesta de modificación en reglamento de becas genera debate en el sector educativo
Propuesta de modificación en reglamento de becas genera debate en el sector educativo | Foto: Pronabec
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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que cada semestre adicional que un becario requiere para culminar sus estudios tras desaprobar cursos puede representar un gasto de hasta S/28.000 en universidades privadas y de alrededor de S/9.000 en instituciones públicas.

La institución difundió estas cifras en el marco de la propuesta para modificar el reglamento de la Ley N.° 29837, una medida que forma parte de la reingeniería que impulsa el programa y que ha generado cuestionamientos por la reducción de becas y la modificación de algunas convocatorias.

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De acuerdo con el director ejecutivo de Pronabec, Enrique Chon Yamasato, más de 850 becarios prolongaron su permanencia en la educación superior durante el semestre 2024-II debido a la desaprobación de asignaturas. Según indicó, el presupuesto destinado a cubrir esos semestres adicionales habría permitido financiar cerca de 1.000 nuevas becas Beca 18 o 100 vacantes de Beca Generación del Bicentenario.

Cambios bajo debate

La modificación del reglamento plantea reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de becas e incorporar criterios relacionados con el desempeño académico del estudiantado. Además, contempla fortalecer el monitoreo, las tutorías y el acompañamiento para identificar dificultades académicas antes de que afecten la continuidad de los estudios.

La iniciativa permanece en consulta pública y forma parte del proceso de reestructuración que impulsa el Ministerio de Educación (Minedu). Desde Pronabec señalan que las medidas buscan optimizar el uso de los recursos públicos y ampliar las oportunidades de acceso en futuras convocatorias.

Críticas a la reingeniería

El proceso de reestructuración ha recibido cuestionamientos de colectivos de becarios, especialistas y exautoridades del sector. Entre las principales observaciones figuran la suspensión de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario y la reducción del número de becas previstas para este año, decisiones que afectaron a postulantes admitidos en universidades del país y del extranjero, así como a quienes esperaban participar en esos concursos.

Ante esas críticas, Pronabec afirma que las medidas responden a la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera de la institución frente a las limitaciones presupuestales registradas para 2026. En ese contexto, Chon Yamasato señaló que el objetivo consiste en mantener el apoyo a los actuales becarios sin comprometer la incorporación de nuevos estudiantes mediante una administración más eficiente de los recursos públicos.

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