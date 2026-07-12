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Lionel Scaloni le pone las cosas claras a los argentinos sobre semifinal con Inglaterra: "Es un partido de fútbol, nada más"

Luego de eliminar a Suiza en tiempo extra, el entrenador de la selección argentina se puso serio al hablar sobre la semifinal ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni fue campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Foto: ESPN
Lionel Scaloni fue campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Foto: ESPN
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El partido Argentina - Inglaterra genera mucha expectativa entre los hinchas de la vigente campeona del mundo. Luego de imponerse ante Suiza, el entrenador Lionel Scaloni fue consultado sobre lo que representa enfrentar a la potencia europea en las semifinales del Mundial 2026.

El estratega de 48 años se puso serio durante su intervención y le pidió a la prensa de su país que no mezcle temas extradeportivos.

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Lionel Scaloni sobre el Argentina - Inglaterra en el Mundial

El análisis del DT de Argentina se centró en lo futbolístico y no dudó en elogiar el nivel de los dirigidos por Thomas Tuchel, que vienen de eliminar a Noruega en el Mundial 2026.

“Es un partido de fútbol, eh. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Es un partido de fútbol y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección, que tiene un gran entrenador que lo aprecio y lo admiro mucho. Es un partido de fútbol, nada más”, manifestó en conferencia de prensa.

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¿Cuándo juegan Argentina vs Inglaterra?

Argentina vs Inglaterra juegan el miércoles 15 de julio por las semifinales del Mundial 2026. El histórico partido tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta (Estados Unidos).

La transmisión del cotejo, que contará con Lionel Messi y Jude Bellingham, empezará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se podrá sintonizar a través de las señales de América TV (canal 4) y DSports (cable).

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