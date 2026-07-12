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Rafael López Aliaga insiste en su postura: "No voy a ser senador nunca de este Congreso"

El exalcalde de Lima ratificó su decisión de postular como primer regidor de la Municipalidad de Lima.

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Rafael López Aliaga ratificó su decisión de no asumir el cargo de senador para el que fue elegido. Durante una actividad de Renovación Popular, en el sector de Huaycán, en el distrito de Ate, confirmó que busca postular como primer regidor de la Municipalidad de Lima.

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A su vez, bromeó al decir que, si no aceptan su candidatura, está dispuesto a ser portero municipal "a mucha honra".

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López Aliaga conversará con Jorge Nieto de cara al Congreso bicameral

También anunció que tiene por objetivo reunirse con Jorge Nieto para plantear ser una "fuerza democrática" en el Congreso bicameral. Añadió que ya ha conversado con López Chau, de Ahora Nación.

"Voy a tener una reunión con el Buen Gobierno, ya tuve reunión con el señor López Chau, que es mi amigo, con Ricardo Belmont, que es mi amigo también. Estamos uniendo fuerzas con el señor Nieto Montesinos, quiero verlo, lo estoy invocando, me parece que el lunes tenemos ya una reunión pactada. Vamos a unir a las fuerzas democráticas", dijo.

Anteriormente, Jaime Delgado, senador electo de Ahora Nación, comunicó que ya dialogan con distintos partidos.

"Estamos conversando con Obras, con Juntos por el Perú y también con gente de Renovación (Popular) y procuramos hacer lo mismo con (la bancada de) Buen Gobierno; porque creo que lo estratégico, lo inteligente, lo saludable además para la división de poderes y el equilibrio de poderes es que la Mesa Directiva, tanto de diputados como de senadores, esté a cargo de todas las agrupaciones distintas a la de gobierno", mencionó en diálogo con RPP.

A su vez, precisó que no tiene inconveniente en que el partido de López Aliaga presida las mesas directivas de ambas cámaras.

"Yo creo que el primer acuerdo es establecer un consenso en llevar las mesas directivas. En segundo lugar, quién la preside ya es una cosa secundaria. Por nuestra parte, no tenemos ningún condicionamiento a presidirla. Yo creo que eso ya será en función también del número de parlamentarios que corresponde a cada bancada. Pero, por nuestra parte, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que Renovación Popular u otro grupo puedan presidir las mesas y nosotros formar parte de la mesa o no, también", dijo.

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