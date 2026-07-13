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Peruano se desmaya en casa de apuestas tras apostar sus ahorros en partido de Noruega vs. Inglaterra del Mundial 2026

El incidente, registrado en un video que circula en plataformas como Facebook y TikTok, muestra al hombre tendido en el ingreso del local mientras personal de emergencia lo asiste.

Testigos afirman que el hombre había apostado S/100 a que Noruega marcaría el primer gol, lo que se cumplió, pero sufrió una descompensación tras el acierto.
Testigos afirman que el hombre había apostado S/100 a que Noruega marcaría el primer gol, lo que se cumplió, pero sufrió una descompensación tras el acierto. | Foto: composición LR/Difusión
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Un ciudadano peruano sufrió un desmayo en el interior de una casa de apuestas deportivas luego del encuentro entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026. El hecho fue difundido en redes sociales mediante un video que muestra al hombre tendido en el ingreso del establecimiento mientras personal de emergencia intentaba asistirlo.

De acuerdo con los testimonios que se escuchan en el audiovisual, el hombre habría realizado una apuesta relacionada con el primer gol del compromiso y, tras acertar el pronóstico, sufrió una descompensación. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que confirme las circunstancias del incidente ni el estado de salud del ciudadano.

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Hombre se desmaya durante partido de Noruega vs. Inglaterra

El partido entre Noruega e Inglaterra, disputado el sábado 11 de julio, despertó gran expectativa entre los aficionados por tratarse de una llave de eliminación directa y por la presencia de figuras internacionales en ambos equipos. Mientras algunos seguidores respaldaban al conjunto noruego impulsados por el protagonismo de Erling Haaland, otros confiaban en el avance de Inglaterra con jugadores como Jude Bellingham y Harry Kane.

En ese contexto, comenzó a circular en Facebook, TikTok e Instagram un video que captó la atención de miles de usuarios. Las imágenes muestran a un hombre tendido en el suelo frente a una conocida casa de apuestas deportivas, situación que generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar y los internautas que compartieron la grabación.

Según testigos, el ciudadano habría apostado S/100 a que Noruega marcaría el primer gol del encuentro. El pronóstico coincidió con el desarrollo del partido, luego de que Andreas Schjelderup anotara el primer tanto ante Inglaterra, lo que habría representado una importante ganancia para el apostador.

Sin embargo, otras versiones señalan que el hombre habría apostado todos sus ahorros a la clasificación de Noruega. Hasta el momento, esa información no ha sido confirmada por las autoridades ni por fuentes oficiales.

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