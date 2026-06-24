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Después del 24 de junio, ¿cuándo será el próximo feriado de 2026? Consulta qué se celebra y la fecha oficial

Esta festividad religiosa es parte de las dieciséis fechas oficiales establecidas en el país, garantizando descanso con goce de haber, acorde con la normativa laboral vigente.

Tras este feriado, el calendario peruano incluirá el Día de la Fuerza Aérea el 23 de julio y las celebraciones de Fiestas Patrias el 28 y 29 de julio, entre otros feriados relevantes.
Tras este feriado, el calendario peruano incluirá el Día de la Fuerza Aérea el 23 de julio y las celebraciones de Fiestas Patrias el 28 y 29 de julio, entre otros feriados relevantes. | Foto: Andina/Composición LR
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Junio aún contempla una fecha importante dentro del calendario laboral peruano, luego del 24 de junio, día en que no se considera feriado nacional. El siguiente descanso oficial será el lunes 29 de junio del 2026, jornada en la que se conmemora una festividad religiosa incluida en el calendario del Estado y que genera un fin de semana largo para trabajadores del sector público y privado.

Este feriado forma parte de las 16 fechas oficiales establecidas en el Perú y tiene alcance nacional. Al caer en lunes, permitirá a la población disfrutar de tres días consecutivos de descanso, lo que lo convierte en uno de los últimos fines de semana largos antes de las celebraciones de Fiestas Patrias.

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Esta fecha aplica tanto para el sector público como para el privado y garantiza descanso con goce de haber. En caso de que los trabajadores presten servicios durante ese día, corresponde una remuneración adicional o un descanso sustitutorio, de acuerdo con la normativa laboral vigente.

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