El beneficio especial de la MML para quienes busquen obtener o renovar su licencia de conducir: ya no harás colas y puedes pagar con Yape

La Municipalidad de Lima lanza una plataforma virtual para que los ciudadanos gestionen trámites de licencias de conducir A y B sin salir de casa, agilizando los procesos. | Foto: MML/MTC/Composición LR

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) puso en marcha una plataforma virtual que permitirá a la ciudadanía realizar diversos trámites relacionados con las licencias de conducir de las clases A y B sin necesidad de acudir de forma presencial para iniciar el proceso. La herramienta busca simplificar la atención y reducir el tiempo que las personas usuarias destinan a este tipo de gestiones.

A través de este sistema, las personas solicitantes podrán efectuar procedimientos como la revalidación, la recategorización, la emisión de duplicados y otros servicios vinculados al brevete. Además, la plataforma incorpora opciones de pago mediante tarjeta bancaria, código QR y Yape, con el objetivo de facilitar la realización del trámite de forma digital.

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Cómo funciona la nueva plataforma virtual para tramitar la licencia de conducir en Lima

Para acceder al servicio, los usuarios deben ingresar a la Plataforma de Operaciones Virtuales de la Municipalidad de Lima, crear una cuenta utilizando su documento de identidad, correo electrónico y una contraseña. Luego, deberán seleccionar el trámite correspondiente, adjuntar la documentación requerida y completar el pago mediante alguno de los medios habilitados.

Una vez enviada la solicitud, la comuna revisará la información presentada. Si el expediente cumple con los requisitos establecidos, el ciudadano recibirá una notificación por correo electrónico en un plazo máximo de 48 horas para elegir la sede donde recogerá su licencia de conducir.

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Dónde recoger el brevete tras completar el trámite virtual y qué gestiones están disponibles

Como parte de la implementación de este sistema, la Municipalidad de Lima amplió los puntos de entrega de licencias con la incorporación de tres centros MAC: Lima Norte, ubicado en Mall Plaza Comas; Lima Este, en Mall Aventura Santa Anita; y Lima Sur, en Open Plaza Atocongo. Estos locales se suman al Centro de Emisión de Licencias Lima Norte, en Comas, y a la sede de la avenida Grau, en el Cercado de Lima.

Según informó la comuna, la descentralización del recojo de brevetes busca ofrecer más alternativas para la ciudadanía, disminuir los tiempos de desplazamiento y reducir la congestión en los puntos tradicionales de atención. Estas acciones forman parte del proceso de modernización del servicio de emisión de licencias de conducir que impulsa la Municipalidad Metropolitana de Lima tras asumir oficialmente esta función transferida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el propósito de brindar una atención más eficiente y accesible.