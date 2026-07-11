HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

El beneficio especial de la MML para quienes busquen obtener o renovar su licencia de conducir: ya no harás colas y puedes pagar con Yape

Este sistema facilita trámites como revalidación y duplicados de brevete, incorporando opciones de pago digitales, como tarjetas bancarias y Yape, para una gestión más ágil.

La Municipalidad de Lima lanza una plataforma virtual para que los ciudadanos gestionen trámites de licencias de conducir A y B sin salir de casa, agilizando los procesos.
La Municipalidad de Lima lanza una plataforma virtual para que los ciudadanos gestionen trámites de licencias de conducir A y B sin salir de casa, agilizando los procesos. | Foto: MML/MTC/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) puso en marcha una plataforma virtual que permitirá a la ciudadanía realizar diversos trámites relacionados con las licencias de conducir de las clases A y B sin necesidad de acudir de forma presencial para iniciar el proceso. La herramienta busca simplificar la atención y reducir el tiempo que las personas usuarias destinan a este tipo de gestiones.

A través de este sistema, las personas solicitantes podrán efectuar procedimientos como la revalidación, la recategorización, la emisión de duplicados y otros servicios vinculados al brevete. Además, la plataforma incorpora opciones de pago mediante tarjeta bancaria, código QR y Yape, con el objetivo de facilitar la realización del trámite de forma digital.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

PUEDES VER: Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

lr.pe

Cómo funciona la nueva plataforma virtual para tramitar la licencia de conducir en Lima

Para acceder al servicio, los usuarios deben ingresar a la Plataforma de Operaciones Virtuales de la Municipalidad de Lima, crear una cuenta utilizando su documento de identidad, correo electrónico y una contraseña. Luego, deberán seleccionar el trámite correspondiente, adjuntar la documentación requerida y completar el pago mediante alguno de los medios habilitados.

Una vez enviada la solicitud, la comuna revisará la información presentada. Si el expediente cumple con los requisitos establecidos, el ciudadano recibirá una notificación por correo electrónico en un plazo máximo de 48 horas para elegir la sede donde recogerá su licencia de conducir.

PUEDES VER: Bus de AeroDirecto Sur se despista y vuelca entrando al Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao

lr.pe

Dónde recoger el brevete tras completar el trámite virtual y qué gestiones están disponibles

Como parte de la implementación de este sistema, la Municipalidad de Lima amplió los puntos de entrega de licencias con la incorporación de tres centros MAC: Lima Norte, ubicado en Mall Plaza Comas; Lima Este, en Mall Aventura Santa Anita; y Lima Sur, en Open Plaza Atocongo. Estos locales se suman al Centro de Emisión de Licencias Lima Norte, en Comas, y a la sede de la avenida Grau, en el Cercado de Lima.

Según informó la comuna, la descentralización del recojo de brevetes busca ofrecer más alternativas para la ciudadanía, disminuir los tiempos de desplazamiento y reducir la congestión en los puntos tradicionales de atención. Estas acciones forman parte del proceso de modernización del servicio de emisión de licencias de conducir que impulsa la Municipalidad Metropolitana de Lima tras asumir oficialmente esta función transferida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el propósito de brindar una atención más eficiente y accesible.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Suspensión de la emisión del brevete electrónico a nivel nacional: esto es lo que le falta a la MML para reestablecer el servicio

Suspensión de la emisión del brevete electrónico a nivel nacional: esto es lo que le falta a la MML para reestablecer el servicio

LEER MÁS
¿Vas a recategorizar tu brevete? Conoce los requisitos y horarios de atención en Lima

¿Vas a recategorizar tu brevete? Conoce los requisitos y horarios de atención en Lima

LEER MÁS
MTC suspendió la emisión de licencias de conducir electrónicas a nivel nacional por transferencias de competencias a la MML

MTC suspendió la emisión de licencias de conducir electrónicas a nivel nacional por transferencias de competencias a la MML

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

LEER MÁS
Lima y Callao quedarán sin luz por 11 horas este 11 y 12 de julio: Pluz Energía Perú confirma corte programado del servicio en varios distritos

Lima y Callao quedarán sin luz por 11 horas este 11 y 12 de julio: Pluz Energía Perú confirma corte programado del servicio en varios distritos

LEER MÁS
Municipalidades de Lima y Ate liberan 13.500 m2 para ejecutar obra que conectará avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

Municipalidades de Lima y Ate liberan 13.500 m2 para ejecutar obra que conectará avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

LEER MÁS
Indecopi multa a negocio peruano con casi S/2 millones por comercializar muñecos Labubu falsificados

Indecopi multa a negocio peruano con casi S/2 millones por comercializar muñecos Labubu falsificados

LEER MÁS
Bus de AeroDirecto Sur se despista y vuelca entrando al Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao

Bus de AeroDirecto Sur se despista y vuelca entrando al Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025