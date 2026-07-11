El JNE decidirá el 13 de julio si procede la candidatura de López Aliaga como teniente alcalde de Lima
La audiencia virtual iniciará a las 3.00 p. m. y definirá el futuro de su postulación tras haber sido declarada improcedente por tener la condición de senador electo.
- Congreso aprueba en segunda votación incorporar los delitos de lesa humanidad en el Código Penal
- Loreto: comunidades nativas y campesinas piden a Keiko Fujimori suspender proyectos mineros en cuenca del Nanay
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha programado para este lunes 13 de julio la audiencia pública en la que se definirá si procede la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima.
Este proceso surge tras la apelación presentada luego de que el JEE de Lima Centro declarara improcedente su candidatura por tener la condición de senador electo.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION
La citación ha sido notificada formalmente a Fernando Sandoval Ruiz, personero legal del partido Renovación Popular.
Además, la sesión se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, a partir de las 3.00 p. m. Para que los abogados puedan participar en el informe oral, deberán registrarse en la Sala de Validación, la cual estará habilitada una hora antes del inicio de la audiencia y cerrará 20 minutos antes de que esta comience, según indica el documento.
NOTIFICACIÓN N° 334343-2026-JNE
Argumentos de la defensa de López Aliaga
Fernando Sandoval Ruiz, en calidad de personero legal de Renovación Popular, presentó un recurso de apelación en el que sostiene que no existe norma alguna que prohíba a un senador electo, que aún no ha juramentado, participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Sandoval argumentó que el impedimento legal establecido se refiere a los congresistas "en ejercicio de sus funciones", una condición que, según el personero, requiere la previa juramentación del cargo. En esa línea, señalan que la proclamación como senador electo no equivale a estar en ejercicio de sus funciones, ya que la juramentación es una "condición suspensiva para el ejercicio del cargo".
Asimismo, la defensa enfatiza que López Aliaga ha manifestado su voluntad de no jurar ni asumir el cargo de senador, y comunicó esta decisión tanto al JNE como al Congreso de la República.
Por otro lado, alegó una “afectación al principio de igualdad”, al señalar que el Jurado Electoral Especial (JEE) ha aplicado un trato diferenciado al permitir la participación de otros integrantes de la misma lista electoral que tienen la condición de diputados electos.