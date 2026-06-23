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¿Este 24 de junio es feriado a nivel nacional por el Día del Campesino? Revisa las fechas oficiales publicadas en El Peruano

Las empresas del sector privado no tienen obligación de otorgar descanso este día, a menos que exista un acuerdo interno. Consulta aquí si la actividad laboral se mantiene en todo el país.

El 24 de junio, Día del Campesino en Perú, no será feriado nacional ni día no laborable, según el Decreto Supremo n.º 075-2026-PCM.
El 24 de junio, Día del Campesino en Perú, no será feriado nacional ni día no laborable, según el Decreto Supremo n.º 075-2026-PCM. | Foto: Andina/Composición LR
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El 24 de junio, fecha en la que se conmemora el Día del Campesino en el Perú, no ha sido considerado feriado nacional ni día no laborable en el calendario oficial vigente, según lo establecido en el Decreto Supremo n.º 075-2026-PCM. La disposición confirma que esta jornada se desarrollará como un día laboral ordinario tanto en el sector público como en el privado.

La información publicada en el diario oficial El Peruano precisa que, dentro del calendario de jornadas no laborables compensables para el presente año, únicamente se ha incluido el lunes 27 de julio de 2026. En ese contexto, el 24 de junio no figura entre las fechas de descanso establecidas por el Poder Ejecutivo, por lo que las actividades laborales se mantienen con normalidad en todo el país.

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24 de junio: ¿feriado o jornada laboral en el sector público y privado?

De acuerdo con la normativa vigente, el 24 de junio no está clasificado como feriado nacional, por lo que no genera descanso obligatorio ni beneficios adicionales por trabajar en esa fecha. En el sector público, se mantiene como una jornada regular, sin suspensión de labores ni compensaciones especiales.

En el sector privado, las empresas tampoco están obligadas a otorgar descanso en esta fecha, salvo que exista un acuerdo interno o una disposición particular. Esto implica que la actividad laboral se desarrolla con normalidad en empresas, instituciones y centros de trabajo a nivel nacional.

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