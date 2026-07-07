Adultos mayores peruanos evacuados de zona afectada por terremotos en Venezuela | Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores

Adultos mayores peruanos evacuados de zona afectada por terremotos en Venezuela | Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores

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Tres adultos mayores peruanos fueron evacuados al país tras permanecer en la zona más afectada por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los connacionales llegaron a Lima durante la madrugada de este lunes, mientras un cuarto peruano, de 91 años, no pudo ser trasladado debido a causas de fuerza mayor.

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, golpearon Caracas y otros seis estados del norte de Venezuela, con La Guaira como la zona más afectada. Según el último balance oficial, el desastre dejó 3.535 fallecidos, 16.740 heridos, 17.854 personas sin vivienda, 856 edificios afectados y 190 inmuebles colapsados.

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La Cancillería indicó que la evacuación fue posible gracias a las gestiones de la Sección de Intereses del Perú en Caracas. Durante su escala en Bogotá, Colombia, los connacionales recibieron asistencia de funcionarios consulares antes de continuar su viaje hacia Lima.

A su llegada al país, personal de la Cancillería y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brindó atención a los adultos mayores. Uno de ellos fue alojado temporalmente por el MIMP debido a que sus familiares residen en el interior del país.

Cancillería mantiene gestiones para evacuar a más peruanos

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que la Sección de Intereses del Perú en Caracas continúa el seguimiento del caso del ciudadano peruano de 91 años que permanece en Venezuela para brindarle la asistencia consular correspondiente.

Asimismo, señaló que realiza coordinaciones para evacuar, a la mayor brevedad posible, a menores de edad peruanos que aún se encuentran en las zonas afectadas por los terremotos.