Delincuentes atan a trabajadores y roban tienda Coolbox en centro comercial de La Molina

Robo se produjo este 29 de junio en pleno feriado | Foto: Difusión

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Un asalto se registró este lunes 29 de junio en la tienda Coolbox, ubicada al interior del centro comercial La Molina Plaza, en la cuadra 12 de la avenida Raúl Ferrero, en el distrito de La Molina.

Según el reporte preliminar, seis delincuentes, cuatro hombres y dos mujeres, ingresaron al local aproximadamente al mediodía y redujeron a dos trabajadores. Posteriormente, los maniataron y los encerraron en el almacén mientras sustraían diversos productos tecnológicos.

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Las víctimas señalaron que una de las mujeres vestía pantalón azul, zapatillas blancas y una polera negra, mientras que uno de los hombres llevaba pantalón militar, casaca blanca y una mochila negra.

Se llevaron equipos tecnológicos

Entre los bienes robados figuran varios celulares iPhone, tablets y otros equipos electrónicos. Hasta el cierre de este informe, no se sabe el monto exacto de lo sustraído.

Al lugar llegaron efectivos de la comisaría de Las Praderas, quienes iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del asalto.

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