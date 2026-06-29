Delincuentes atan a trabajadores y roban tienda Coolbox en centro comercial de La Molina
Los empleados permanecieron encerrados en el almacén mientras los asaltantes sustraían diversos productos tecnológicos, como celulares iPhone y tablets.
- Enorme incendio consume almacén de baterías en av. Colonial y moviliza al menos 30 unidades de bomberos
- Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar
Un asalto se registró este lunes 29 de junio en la tienda Coolbox, ubicada al interior del centro comercial La Molina Plaza, en la cuadra 12 de la avenida Raúl Ferrero, en el distrito de La Molina.
Según el reporte preliminar, seis delincuentes, cuatro hombres y dos mujeres, ingresaron al local aproximadamente al mediodía y redujeron a dos trabajadores. Posteriormente, los maniataron y los encerraron en el almacén mientras sustraían diversos productos tecnológicos.
TE RECOMENDAMOS
¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA
Las víctimas señalaron que una de las mujeres vestía pantalón azul, zapatillas blancas y una polera negra, mientras que uno de los hombres llevaba pantalón militar, casaca blanca y una mochila negra.
PUEDES VER: Peruana robó S/6.7 millones a reconocido banco en Perú: hizo transferencias de S/15.000 durante ocho meses para evitar ser detectada
Se llevaron equipos tecnológicos
Entre los bienes robados figuran varios celulares iPhone, tablets y otros equipos electrónicos. Hasta el cierre de este informe, no se sabe el monto exacto de lo sustraído.
Al lugar llegaron efectivos de la comisaría de Las Praderas, quienes iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del asalto.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.