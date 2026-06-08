Salieron a votar y les roban su casa: ladrones se llevaron joyas y equipos tecnológicos en La Molina

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Una familia fue víctima de la delincuencia durante el fin de semana en que se desarrolló la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Los integrantes se ausentaron de su vivienda en el distrito de La Molina para participar en los comicios sin imaginar que un grupo de ladrones ingresaría a su inmueble para llevarse todos los objetos de valor posibles.

El robo se produjo a plena luz del día, pese a que la residencia, ubicada en la urbanización Santa Patricia, contaba con cámaras de seguridad. Los hampones habrían aprovechado la falta de vigilancia policial en la zona para llevarse joyas y equipos tecnológicos. Además, no se descarta que los criminales hayan realizado un reglaje a sus víctimas antes de concretar el atraco, según informó ATV Noticias.

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Ingresaron con vehículo a la cochera de la vivienda

De acuerdo con las cámaras de videovigilancia, el grupo de asaltantes llegó a bordo de una camioneta color plomo hasta el inmueble. Dos descendieron del vehículo y, tras forcejear la llave de la puerta principal, lograron ingresar. Al confirmar la ausencia de personas en el interior, los delincuentes abrieron la cochera y se dieron el lujo de ingresar su camioneta a la cochera de la residencia.

Seguidamente, cargaron todos los elementos posibles que hallaron, como joyas y equipos tecnológicos, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya investiga el caso y analiza los videos para identificar la placa del vehículo y ubicar a las personas que participaron en este robo.

Serían una red criminal organizada

Un representante de la Municipalidad de La Molina alertó al medio que los responsables serían parte de una banda organizada que, de manera recurrente, llega a la urbanización para cometer nuevos golpes. Además, aseguró que los delincuentes capturados en el distrito estarían siendo liberados por las autoridades, un hecho que pidió frenar para reducir los índices de criminalidad en la jurisdicción.

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