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Capturan a dos hombres por pintar con aerosol muros incas del Aqlla Wasi en el centro histórico de Cusco

Los intervenidos fueron sorprendidos en flagrancia gracias a las cámaras de videovigilancia. Especialistas de Cultura advirtieron que los daños ocasionados en las piedras serían irreversibles.

Dos hombres fueron capturados en Cusco mientras realizaban grafitis en los muros incas del Aqlla Wasi, alertados por las cámaras de seguridad municipal. La intervención ocurrió a las 2.50 a. m. del viernes.
Dos hombres fueron capturados en Cusco mientras realizaban grafitis en los muros incas del Aqlla Wasi, alertados por las cámaras de seguridad municipal. La intervención ocurrió a las 2.50 a. m. del viernes. | Composición LR
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Dos hombres fueron capturados en flagrancia tras realizar pintas con aerosol sobre los muros incas del Aqlla Wasi, ubicado en la calle Loreto, a pocos metros de la Plaza Mayor de Cusco. La intervención se produjo durante la madrugada de este viernes luego de que las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial detectaran el acto vandálico y alertaran al personal de Seguridad Ciudadana.

El gerente de Seguridad Ciudadana, Juvenal Cerceda, informó que el hecho ocurrió alrededor de las 2.50 a. m., cuando se observó a dos varones, acompañados por una mujer, realizando grafitis sobre las estructuras de piedra. "Inmediatamente se constituyó el personal de seguridad ciudadana e interviene a estos dos sujetos", declaró.

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Fueron llevados a la comisaría

Los detenidos fueron identificados como Joaquín Enrique Pacheco Lasteros y Sebastián Villarruel Valdivia, quienes fueron trasladados junto con la mujer a la comisaría de Cusco. Ambos permanecen detenidos por el presunto delito de atentado contra el patrimonio cultural, mientras las autoridades continúan con las pesquisas para determinar sus responsabilidades.

Cerceda indicó que las grabaciones muestran claramente el momento en que los intervenidos rociaron pintura sobre los muros incas. Además, señaló que ambos presentaban signos de haber consumido bebidas alcohólicas, aunque se encontraban conscientes al momento de ser detenidos.

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Cultura inició trabajos para retirar las pintas

Tras lo ocurrido, la Municipalidad Provincial del Cusco coordinó con la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) para ejecutar las labores de limpieza. Personal especializado acudió al lugar y comenzó un procedimiento técnico con el fin de retirar la pintura sin generar mayores afectaciones a las estructuras arqueológicas.

El especialista de la DDC, Julio César Sierra, advirtió que la pintura penetró la superficie de las piedras incas, por lo que el daño sería irreversible. Sin embargo, explicó que las labores de limpieza se extenderán por al menos un día para reducir el impacto visual ocasionado por las pintas.

Finalmente, el funcionario municipal aseguró que se reforzarán las labores de vigilancia en el centro histórico de Cusco para evitar nuevos ataques contra el patrimonio cultural. "Estamos pendientes y cuidando nuestro patrimonio. Lamentablemente suceden estos hechos, pero lo importante es que hemos logrado detener a los responsables", sostuvo.

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