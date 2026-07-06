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Turistas extranjeros son hospitalizados tras intoxicación por fumigación en hotel del Centro Histórico del Cusco

Los visitantes, provenientes de Colombia, España, Brasil y Estados Unidos, recibieron atención en el Hospital de Contingencia Antonio Lorena y se encuentran fuera de peligro.

Turistas extranjeros hospitalizados en Cusco por intoxicación con insecticida
Turistas extranjeros hospitalizados en Cusco por intoxicación con insecticida | Difusión
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Once turistas extranjeros fueron trasladados de emergencia a un hospital en Cusco tras presentar síntomas de intoxicación mientras se hospedaban en un hotel ubicado en la calle Santa Teresa, en el Centro Histórico de la ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 10:47 p. m., cuando los visitantes comenzaron a reportar malestares como náuseas, mareos y dificultades respiratorias.

De acuerdo con la información preliminar, los afectados recibieron atención en el Hospital de Contingencia Antonio Lorena, donde fueron estabilizados. Las autoridades confirmaron que todos los pacientes se encuentran fuera de peligro.

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Posible exposición a insecticida activó investigación

Según las primeras evaluaciones médicas y policiales, el cuadro clínico estaría relacionado con la exposición a cipermetrina, un insecticida utilizado para el control de plagas. La hipótesis principal apunta a una fumigación realizada en el establecimiento sin las condiciones adecuadas de ventilación ni aislamiento.

Los afectados incluyen ciudadanos de Colombia, España, Brasil y Estados Unidos, quienes requirieron atención especializada tras la emergencia. La Policía Nacional y el cuerpo de bomberos ejecutaron el traslado inmediato de los turistas al nosocomio.

Aunque no se registraron casos graves, el incidente encendió las alertas sobre los protocolos de seguridad en establecimientos turísticos del Centro Histórico de Cusco. Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar responsabilidades.

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