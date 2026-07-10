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Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi tras eliminarlo del Mundial 2026: "Aquí no hay lugar para emociones"

Luego de eliminar a Marruecos en el Mundial 2026, el goleador de Francia fue consultado por el sentir de su excompañero en el PSG. 'Kyky' aseguró que en el campo solo piensa en ganar.

Kylian Mbappé y Achraf Hakimi compartieron varios años en el PSG de Francia. Foto: composición LR/AFP/Twitter de Ilies Peeters
Kylian Mbappé y Achraf Hakimi compartieron varios años en el PSG de Francia. Foto: composición LR/AFP/Twitter de Ilies Peeters
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Kylian Mbappé no tiene compasión con cada rival que le toca enfrentar en el Mundial 2026: su última víctima fue la selección de Marruecos. Con un golazo en el segundo tiempo, el goleador de Francia encaminó el triunfo 2-0 y aseguró la presencia de su equipo en las semifinales.

Al finalizar el partido, consultaron al capitán galo sobre la tristeza del lateral Achraf Hakimi, con quien compartió equipo en el PSG. La estrella del Real Madrid sorprendió con su respuesta.

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Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi

“¿Es duro ver a Achraf triste al final del partido?”, fue la pregunta que le realizó la periodista al borde del campo de juego apenas terminó el encuentro.

Kylian Mbappé señaló que dentro del césped no puede permitirse tener emociones; sin embargo, remarcó que en los vestuarios, cuando 'recupere su lado humano', le expresará su sentir a su amigo.

“Será más difícil cuando lo vuelva a ver en el vestuario, porque volvemos a ser humanos, volvemos a ser amigos. Pero aquí no, no hay emociones (…). Estoy aquí para ganar, y él también estaba aquí para ganar. Pero es seguro que cuando lo vuelva a ver en el vestuario, me afectará porque es un amigo muy cercano. Pero aquí no hay lugar para sentimientos”, manifestó.

Mbappé no cree que Francia sea candidata en el Mundial 2026

A pesar del gran nivel que viene mostrando y de sus contundentes números, Kylian Mbappé consideró que, en estos momentos, Francia no es el equipo más fuerte del Mundial 2026.

“Hasta que se demuestre lo contrario, no veo una copa dorada a mi lado, así que no es el equipo más fuerte. He sido campeón del mundo y subcampeón del mundo. Este equipo no es ni campeón del mundo ni subcampeón del mundo”, sostuvo en zona mixta.

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Rival de Francia en semifinales del Mundial 2026

La selección francesa enfrentará al ganador de la serie entre España y Bélgica. La semifinal se encuentra pactada para el martes 14 de julio a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).

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