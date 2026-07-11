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Hallan sin vida a madre y a su hijo de 6 años en Arequipa: sospechan de expareja y del padre del menor

La Policía analiza diversas hipótesis sobre las muertes de Lisbeth Zamata y su pequeño, y considera un posible doble homicidio como la más relevante en las pesquisas.

Una mujer de 38 años y su hijo de 6 fueron hallados sin vida en su hogar en Cerro Colorado, Arequipa, la noche del 9 de julio. La Policía investiga las circunstancias del caso.
Una mujer de 38 años y su hijo de 6 fueron hallados sin vida en su hogar en Cerro Colorado, Arequipa, la noche del 9 de julio. La Policía investiga las circunstancias del caso. | La República | Mirelia Quispe
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Una mujer de 38 años y su hijo de 6 fueron hallados sin vida la noche del jueves 9 de julio al interior de un dormitorio de una vivienda ubicada en el jirón Ayacucho, en la zona de Semi Rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado, en Arequipa. La Policía Nacional investiga las circunstancias de ambas muertes y, por el momento, no descarta ninguna hipótesis.

La víctima fue identificada como Lisbeth Zamata Juhuallanca, de 38 años. Según las primeras diligencias, su cuerpo fue encontrado tendido sobre el piso del dormitorio con lesiones visibles. En la misma habitación, sobre una cama, yacía el cuerpo de su hijo de 6 años, quien no presentaría signos evidentes de violencia.

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De manera preliminar, los agentes policiales evaluaron la posibilidad de un presunto parricidio. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, también analizan la hipótesis de un doble homicidio, por lo que las pericias continúan para determinar cómo ocurrieron los hechos.

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Familiares piden investigar a dos sospechosos

En declaraciones a La República, familiares de Lisbeth señalaron que durante las diligencias policiales observaron a un hombre que merodeaba cerca del inmueble. Aunque indicaron que no pudieron confirmar su identidad, sospechan que se trataría de la última pareja de la víctima.

Asimismo, pidieron que también se investigue al padre biológico del menor. "Le avisamos de la muerte de su hijo y de su pareja y, extrañamente, le hizo gracia", afirmó uno de los parientes.

Los deudos sostienen que Lisbeth habría sido asesinada y solicitaron acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo ocurrido. "Creemos que alguien ha quitado la vida a Lisbeth. Ese hombre ha tenido que entrar desde la calle; queremos las imágenes de las cámaras", expresó otro familiar.

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PNP y Fiscalía investigan caso

Mientras continúan las diligencias, la Policía Nacional y el Ministerio Público realizan las pericias correspondientes para determinar las causas de ambas muertes e identificar a los posibles responsables.

Los familiares exigieron que el caso sea investigado con celeridad y que, de confirmarse la participación de terceros, se proceda con las detenciones correspondientes.

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