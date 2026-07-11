Le ganaron a McDonald’s y Puma: Indecopi registra marcas peruanas tras rechazar oposición de multinacionales

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La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó, en segunda y última instancia administrativa, el registro de las marcas peruanas MAC INCA y Puma Chocolate, luego de declarar infundadas las oposiciones presentadas por las multinacionales McDonald’s Corporation y Puma SE, respectivamente.

En ambos casos, la autoridad concluyó que las solicitudes cumplían con la normativa vigente y que no existían motivos para impedir su inscripción. Asimismo, determinó que ambos signos pueden coexistir en el mercado, al no generar riesgo de confusión ni haberse acreditado mala fe en sus solicitudes.

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El caso de MAC INCA: diferencias suficientes y diversos usos del término

Ante la solicitud de registro de la marca MAC INCA para distinguir servicios de restaurante, McDonald’s sostuvo que el uso del término 'MAC' podía inducir a confusión a los consumidores, aprovechar indebidamente el prestigio de su marca notoria y evidenciar una actuación de mala fe. Sin embargo, la Sala determinó que el signo presenta diferencias suficientes en sus elementos denominativos y gráficos, por lo que puede coexistir con las marcas de la cadena estadounidense sin generar riesgo de confusión o asociación.

Precisó que en el registro existen diversas marcas de distintos titulares que incorporan los términos 'MC' o 'MAC', por lo que dichos elementos no son de uso exclusivo ni impiden, por sí solos, el registro de nuevos signos claramente diferenciables. Además, concluyó que no se acreditó mala fe por parte del solicitante.

Puma Chocolate: Indecopi rechaza objeciones por falta de elementos y antecedentes de marcas

Puma Chocolate es una marca solicitada por la Central de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del Perú (Café Perú) para distinguir productos como café, cacao, chocolate y otros alimentos de la clase 30. No obstante, la empresa alemana Puma SE alegó que el signo pretendía aprovechar el prestigio de su reconocida marca deportiva.

Frente a ello, la Sala concluyó que no existían elementos objetivos para determinar que el público consumidor transferirá al signo solicitado la reputación, calidad empresarial o imagen positiva asociadas a la marca notoria invocada. Asimismo, destacó que la solicitante peruana ya era titular de las marcas PUMA COFFEE y PUMA CAFÉ, registradas antes en la misma clase de productos. En ese sentido, validó que Puma Chocolate constituye una evolución de una familia de marcas propias y no un intento de aprovechar la notoriedad de un tercero, además de descartar que la solicitud hubiera sido presentada de mala fe.

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