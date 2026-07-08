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Minería ilegal amenaza las Líneas de Nasca: denuncian expansión de más de 130 plantas de procesamiento

El Patrimonio Mundial de la Unesco afronta serias amenazas por las actividades ilícitas, la basura y la expansión urbana, lo que afecta su conservación y las zonas arqueológicas cercanas. El Ministerio de Cultura iniciará labores de recuperación en el sector Socos.

Las Líneas de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco, enfrentan amenazas por minería ilegal, basura y crecimiento urbano. Expertos advierten sobre el riesgo a la conservación del legado arqueológico.
Las Líneas de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco, enfrentan amenazas por minería ilegal, basura y crecimiento urbano. Expertos advierten sobre el riesgo a la conservación del legado arqueológico. | RT en Español
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Las Líneas de Nasca, uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del Perú y reconocidas por la Unesco como Patrimonio Mundial, enfrentan nuevas amenazas por la expansión de la minería ilegal, la presencia de botaderos de residuos, la ocupación de terrenos y el crecimiento urbano en su entorno. Especialistas y vecinos advierten que estos problemas comprometen la conservación del complejo arqueológico y de otros espacios vinculados con la antigua civilización Nasca.

Las denuncias fueron recogidas en un reportaje de RT en Español, donde expertos y vecinos señalaron que el riesgo no se limita a los geoglifos ubicados en las pampas de Ica, sino que también alcanza al complejo ceremonial de Cahuachi, antiguos acueductos y otras zonas arqueológicas aún poco investigadas. Los especialistas recordaron que solo alrededor del 10% de Cahuachi ha sido estudiado hasta el momento.

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Minería ilegal en patrimonio de la Unesco

Uno de los principales cuestionamientos apunta al avance de la minería ilegal. La abogada Noemí Castañeda denunció la existencia de más de 130 plantas mineras ilegales instaladas cerca de centros poblados, ríos, áreas agrícolas y sectores arqueológicos.

Además, aseguró que en el valle de Las Trancas operan más de 21 plantas concentradoras de minerales desde 2012 y responsabilizó al Gobierno Regional de Ica por permitir su expansión mediante procesos de titulación de tierras.

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Contaminación ambiental en las Líneas de Nasca

El reportaje también expone la presencia de botaderos de basura y residuos en las inmediaciones del patrimonio. Vecinos denunciaron que, además de desechos domésticos, incluso se abandonan animales muertos cerca de las Líneas de Nasca, situación que, afirman, perjudica la imagen turística de la zona y evidencia la falta de intervención de las autoridades.

Especialistas coincidieron en que la minería ilegal, las invasiones y el crecimiento urbano desordenado representan actualmente algunas de las mayores amenazas para la conservación de las Líneas de Nasca y del patrimonio arqueológico asociado. En ese contexto, hicieron un llamado al Estado para reforzar la vigilancia y ejecutar acciones que garanticen la protección de este legado histórico.

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Ministerio de Cultura ejecutará trabajos para recuperar el sector Socos

En paralelo a las denuncias por minería ilegal y ocupación de terrenos, el Ministerio de Cultura informó que impulsa acciones para restaurar el sector Socos, ubicado dentro de la Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca. La intervención se desarrolla a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Nasca, y contempla trabajos de limpieza, recuperación ambiental y mejora de la señalización para reforzar la protección del área.

Según informó la entidad, el proyecto permitirá recuperar aproximadamente seis hectáreas afectadas por la acumulación de residuos sólidos y desmonte. Además, incluye la instalación de un cerco perimétrico, una caseta de vigilancia, una tranquera, el encauzamiento de una quebrada y la colocación de 91 hitos de delimitación, así como un panel de señalización en el sector Socos de la carretera Panamericana Sur. Los trabajos serán financiados con recursos del Boleto Turístico de Nasca y ejecutados por la Municipalidad Provincial de Nasca, conforme a las opiniones técnicas emitidas por la DDC Ica.

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