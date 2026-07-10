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Lamine Yamal lanza picante advertencia a Francia antes de la semifinal: "Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros"

El joven extremo del Barcelona destaca la calidad del equipo español. Asegura que enfrentarán a los franceses sin miedo y ve a los dos equipos como los mejores del torneo actual.

Lamine Yamal, figura del partido, afirmó que España no teme a su rival galo.
Lamine Yamal, figura del partido, afirmó que España no teme a su rival galo. | Foto: AFP
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España ya piensa en la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia y Lamine Yamal fue el primero en encender la previa con un contundente mensaje. Tras la victoria por 2-1 sobre Bélgica en los cuartos de final, el extremo del Barcelona aseguró que la selección española afrontará el duelo sin miedo y lanzó una advertencia al conjunto dirigido por Didier Deschamps.

El joven atacante, elegido como el mejor jugador del encuentro por la FIFA, destacó el rendimiento colectivo de la Roja y afirmó que España llega con la confianza necesaria para pelear por un lugar en la final. Además, sostuvo que el esperado duelo ante Francia reúne, a su juicio, a las dos mejores selecciones que siguen en competencia en el Mundial 2026.

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Lamine Yamal desafía a Francia antes de la semifinal

Luego de eliminar a Bélgica, Yamal dejó una de las frases más comentadas de la jornada al referirse al choque contra Francia. El delantero aseguró que España afrontará el compromiso sin temor y lanzó una advertencia a su próximo rival.

"Somos, para mí, las dos mejores selecciones del Mundial, pero sin ningún miedo. Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros. Somos los que ya les hemos eliminado", declaró el futbolista del Barcelona.

PUEDES VER: Francia - España: día, hora y canal de TV para ver la primera semifinal del Mundial 2026

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Yamal resta importancia a sus goles en el Mundial

Aunque solo suma un tanto en el torneo, convertido frente a Arabia Saudita, el extremo de 19 años explicó que su prioridad está en el éxito colectivo y no en las estadísticas personales.

"No me frustra. Gané la Eurocopa haciendo un gol. Mientras gane el Mundial no habrá nadie que me diga que no marqué. Lo importante es que el equipo siga pasando de ronda", afirmó.

¿Cuándo juegan Francia vs España por la semifinal del Mundial 2026?

La semifinal entre Francia y España se disputará el próximo martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Texas. El ganador clasificará a la gran final del Mundial 2026 y quedará a un paso de levantar el título, en uno de los cruces más esperados de la competición.

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