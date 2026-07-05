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Condenan a prisión a exservidora que ofreció soborno de S/2.000 oculto en un plato de cuy en Cusco

La extrabajadora del GORE Cusco, Marisol Torres, ocultó una billetera con dinero en efectivo dentro del plato de comida, junto a una lista de familiares a quienes buscaba que la institución contratara.

Exservidora del GORE Cusco ofreció soborno en plato de cuy
Exservidora del GORE Cusco ofreció soborno en plato de cuy | Composición LR-IA/Andina
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Un particular intento de soborno terminó en una condena de prisión efectiva. El Poder Judicial sentenció a tres años y cuatro meses de pena privativa de libertad a Marisol Torres, exservidora del Gobierno Regional (GORE) del Cusco, quien ofreció un soborno oculto en un plato de cuy para que sus familiares sean contratados en la institución. El hecho ocurrió el 19 de enero de 2019, pero la sanción recién se dio a conocer.

El Ministerio Público demostró que la extrabajadora aprovechó su cargo como secretaria de la Oficina de Recursos Humanos del GORE Cusco y entregó una bandeja de cuyada al entonces director de la dependencia. Lo llamativo fue que, dentro del plato de comida, la imputada ocultó una billetera con S/2.000 en efectivo y una lista con los datos de cuatro personas, entre ellas su hijo mayor y el padre de sus menores hijos.

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Exservidora ocultó soborno en plato de cuy para que contraten a sus familiares en el GORE Cusco

Según la investigación del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) del Cusco, el objetivo de la exservidora fue inducir al funcionario, a través de este hecho, para que se disponga la contratación de sus familiares y conocidos en la institución. El agente, sin embargo, rechazó el acto de soborno, confrontó a la trabajadora y denunció el suceso.

Tras la investigación, Torres fue hallada responsable del delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado peruano y recibió la condena. Asimismo, fue inhabilitada por cinco años para ejercer u obtener cualquier cargo o función pública y se le impuso el pago de 425 días de multa, equivalentes a S/3.293, así como el abono de una reparación civil de S/3.000 a favor de las arcas públicas.

Ordenan la ubicación, captura e internamiento de extrabajadora del GORE Cusco

El Poder Judicial había impuesto inicialmente reglas de conducta contra la extrabajadora para suspender provisionalmente la ejecución de la sentencia. Sin embargo, como no cumplió con abonar la caución económica de S/3.000 estipulada como requisito antes de la lectura del fallo, se revocó la medida y se ordenó la ejecución provisional de su condena, así como su ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario.

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