Lluvias por El Niño ponen en riesgo muy alto a más de 9,3 millones de peruanos: Lima tiene la mayor exposición
Un estudio actualizado del Cenepred identificó cientos de distritos vulnerables a inundaciones y deslizamientos ante posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño.
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Más de 9,3 millones de personas en el país se encuentran expuestas a un nivel de riesgo muy alto por inundaciones y movimientos en masa asociados al fenómeno El Niño, según el escenario de riesgo actualizado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). El documento busca orientar la priorización de acciones de prevención y preparación en las zonas más vulnerables.
De acuerdo con el estudio, 209 distritos de 22 departamentos presentan un riesgo muy alto por inundaciones. En estas jurisdicciones viven 7.951.322 personas y se ubican 2.315.202 viviendas, 4.076 establecimientos de salud, 14.728 instituciones educativas, 5.877 kilómetros de vías y 1.360.206 hectáreas de superficie agrícola expuestas a posibles afectaciones.
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Lima, Piura y La Libertad concentran la mayor población expuesta
El Cenepred informó que los departamentos con mayor cantidad de población en riesgo muy alto por inundaciones son Lima, con 2.278.267 personas; Piura, con 1.357.582; La Libertad, con 866.273; Lambayeque, con 550.151; e Ica, con 491.647.
Los 209 distritos identificados se distribuyen en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
El estudio también determinó que 185 distritos de 16 departamentos enfrentan un riesgo muy alto por movimientos en masa, como deslizamientos y huaicos. En estas zonas se encuentran expuestas 1.383.000 personas, además de 308.534 viviendas, 592 establecimientos de salud, 5.099 instituciones educativas, 4.776 kilómetros de vías y 940.291 hectáreas agrícolas.
Los departamentos con mayor población expuesta a este tipo de peligro son Piura (280.790 personas), Huánuco (151.282), Lima (145.221), La Libertad (142.186) y Áncash (124.202).
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El escenario se actualizó con la alerta vigente de El Niño costero
El Cenepred precisó que la actualización del documento incorpora la información del último comunicado del Enfen, que mantiene el estado de alerta de El Niño costero hasta el verano del 2027, y tiene como objetivo identificar las zonas con mayor susceptibilidad frente a lluvias intensas para orientar la toma de decisiones de las autoridades.
Para su elaboración se analizaron los impactos registrados durante los eventos de El Niño de 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016, así como los episodios de El Niño costero de 2017 y 2023. Asimismo, se utilizaron datos del Senamhi y de entidades como el Minsa, Minedu, Midagri, MTC e Inei para estimar la población e infraestructura expuestas al riesgo.