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Dr. David Pareja, experto en Niño Costero: “El invierno nos brinda una oportunidad para prepararnos antes de la temporada de lluvias”

El director de Geofísica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) señaló que entre julio y noviembre existe una ventana de tiempo para ejecutar acciones preventivas como la descolmatación de ríos y quebradas.

Expertos advierten sobre la posibilidad de un fuerte evento de El Niño Costero en el verano 2026-2027
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El invierno de este año no solo traerá temperaturas más altas de lo habitual en la costa peruana. También representa una oportunidad para que las autoridades refuercen las medidas de prevención frente a un posible evento de El Niño Costero durante el verano 2026-2027, advirtió el Dr. David Pareja Quispe, director de la Escuela Profesional de Geofísica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

'La prevención debe comenzar ahora. El invierno nos brinda una oportunidad para prepararnos antes de la temporada de lluvias. Las acciones que se ejecuten durante los próximos meses serán fundamentales para reducir los impactos que podrían presentarse durante el verano 2026-2027', señaló.

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Según explicó el especialista, las actuales condiciones del océano frente al litoral peruano mantienen un escenario que podría favorecer la evolución del fenómeno en los próximos meses, con una posible mayor intensidad entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

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Cinco meses para reducir riesgos

Pareja Quispe señaló que existe una ventana de tiempo entre julio y noviembre para desarrollar trabajos orientados a disminuir los efectos de futuras emergencias. Entre ellos mencionó la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, el mantenimiento de sistemas de drenaje y el reforzamiento de infraestructura vulnerable.

Por ello, exhortó a las autoridades del Gobierno central, regional y local a acelerar la ejecución de obras de prevención y mitigación antes del inicio de la temporada de lluvias.

El especialista alertó que la ausencia de acciones oportunas podría incrementar los impactos durante el verano, época en la que suelen registrarse lluvias intensas, inundaciones, desbordes de ríos y activación de quebradas.

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Un invierno con características inusuales

El docente sanmarquino explicó que las aguas más cálidas de lo normal frente a la costa peruana ya generan cambios en las condiciones atmosféricas habituales de la estación.

'Debemos tener en cuenta que, debido a las actuales condiciones del océano frente a nuestras costas, continuarán registrándose mañanas con abundante cobertura nubosa, presencia de neblina y episodios más persistentes de garúa y llovizna. Sin embargo, hacia el mediodía y durante la tarde predominará el brillo solar, generando un ambiente más templado e incluso cálido en comparación con un invierno típico', explicó.

El experto indicó que este comportamiento provoca temperaturas superiores a las habituales para la temporada y modifica parcialmente la sensación térmica característica del invierno.

Recomiendan monitoreo permanente

Ante este escenario, Pareja Quispe recomendó a la población mantenerse atenta a los cambios de temperatura y adoptar medidas para protegerse durante las horas más frías de la mañana y las más cálidas de la tarde.

Asimismo, remarcó la necesidad de monitorear constantemente las condiciones del océano y la atmósfera para anticipar posibles cambios en la evolución del fenómeno.

'El calentamiento progresivo de la superficie del mar frente al litoral peruano influye directamente en las condiciones meteorológicas de la costa y favorece la evolución de este fenómeno climático. Por ello, es fundamental realizar un seguimiento permanente de los indicadores oceanográficos y atmosféricos, así como fortalecer las acciones de prevención y preparación en las zonas más vulnerables', sostuvo.

El especialista recordó que el invierno en el Perú comenzó oficialmente el 20 de junio y se prolongará hasta el 22 de septiembre. Sin embargo, las actuales condiciones oceánicas y atmosféricas podrían configurar una estación atípica en gran parte del litoral peruano.

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