El Niño podría provocar huaicos y deslizamientos en 35 distritos de Cajamarca, según el Gobierno Regional: conoce cuáles son

El informe fue remitido a las municipalidades provinciales de Cajamarca para que adopten medidas de prevención y respuesta frente a las posibles emergencias. | Foto: El Peruano/Composición LR

El informe fue remitido a las municipalidades provinciales de Cajamarca para que adopten medidas de prevención y respuesta frente a las posibles emergencias. | Foto: El Peruano/Composición LR

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El Gobierno Regional de Cajamarca alertó que 35 distritos de la región presentan riesgo de deslizamientos y huaicos ante un posible fenómeno El Niño en los próximos meses. La evaluación fue elaborada por la Oficina de Defensa Nacional con base en un escenario de riesgo desarrollado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

El informe fue remitido a las municipalidades provinciales para que adopten medidas de prevención y respuesta frente a las posibles emergencias. Además, se identificó que dos distritos registran un nivel muy alto de riesgo de inundaciones.

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Los distritos de Cajamarca con riesgo de huaicos y deslizamientos por el fenómeno El Niño

De acuerdo con la directora de Defensa Nacional del Gore Cajamarca, Fiorella Alvarado Cosavalente, el análisis se centró en dos amenazas principales: las inundaciones y los movimientos en masa, que comprenden huaicos y deslizamientos.

La funcionaria indicó que, en caso las municipalidades requieran apoyo del Gobierno Regional, deberán presentar la solicitud correspondiente junto con la documentación técnica exigida para acceder a maquinaria y otros recursos destinados a la atención de emergencias.

Namora y Bellavista presentan un riesgo muy alto de inundaciones, según el Gore Cajamarca

El informe señala que los distritos de Namora, en la provincia de Cajamarca, y Bellavista, en la provincia de Jaén, presentan un riesgo muy alto de inundaciones si se registran lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño.

Asimismo, el Gobierno Regional informó que continúa ejecutando trabajos preventivos de limpieza, descolmatación y enrocado en distintos puntos de la región, en coordinación con los gobiernos locales y el Ministerio de Vivienda. También precisó que se priorizan estas intervenciones para reducir el impacto de posibles emergencias durante la temporada de lluvias.