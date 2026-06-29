El Niño costero cambia el invierno en Lima: ya son 23 días seguidos con calor inusual

En los distritos ubicados cerca del litoral ya se contabilizan 52 noches consecutivas con temperaturas superiores a las normales para el invierno. | Foto: composición LR

En los distritos ubicados cerca del litoral ya se contabilizan 52 noches consecutivas con temperaturas superiores a las normales para el invierno. | Foto: composición LR

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Lima y Callao continúan registrando temperaturas más altas de lo habitual para la temporada de invierno, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La entidad señaló que la capital acumula 23 días consecutivos con calor diurno inusual, una situación asociada a la presencia de aguas cálidas frente al litoral peruano y al desarrollo de un evento de El Niño costero de magnitud moderada.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, las condiciones actuales forman parte de un invierno que estará marcado por valores térmicos superiores a los promedios históricos. El Senamhi ya había advertido que durante esta estación podrían registrarse temperaturas del aire hasta 5 °C por encima de lo normal, especialmente en sectores de la costa norte y centro del país.

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Senamhi reporta temperaturas hasta 5.5 °C por encima de lo normal en pleno invierno

Los registros más recientes confirman la persistencia de este escenario. El 25 de junio, la estación meteorológica ubicada en Jesús María alcanzó una temperatura máxima de 24.4 °C, cifra que superó en 5.5 °C el promedio esperado para esta época del año. Según el Senamhi, se trata de un valor que no se observaba desde el episodio de El Niño costero ocurrido en 2023.

La institución indicó además que el comportamiento térmico anómalo se mantiene en distintos puntos de la capital. Este incremento de las temperaturas durante el día ocurre pese al inicio de la temporada invernal y responde a condiciones oceánicas que continúan favoreciendo un ambiente más cálido de lo habitual en la franja costera.

Distritos de Lima y Callao registran noches cálidas por efecto del Niño costero moderado

El calor también se ha hecho notar durante las madrugadas y primeras horas del día. En los distritos ubicados cerca del litoral ya se contabilizan 52 noches consecutivas con temperaturas superiores a las normales para el invierno. A ello se suma el reporte emitido el 26 de junio por la estación del aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao, donde se registró una temperatura mínima de 20.3 °C, considerada elevada para esta temporada.

Respecto a los próximos días, el Senamhi estima que en los distritos cercanos al mar las temperaturas fluctuarán entre 17 °C durante las primeras horas de la mañana y 23 °C en el transcurso del día. En tanto, zonas más alejadas del litoral, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, presentarían valores entre 16 °C y 27 °C, manteniendo la tendencia de calor inusual que viene caracterizando este invierno.