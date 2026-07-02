Beneficiarios podrán consultar estado de su DNI electrónico en página web de Reniec | Composición LR

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, realizará una campaña gratuita para obtener el DNI electrónico este sábado 4 de julio. La jornada busca beneficiar a 1.000 personas que cumplan con los requisitos establecidos.

La atención se desarrollará desde las 9.00 a. m. hasta la 1.00 p. m. en el Campo Deportivo Jesús Oropeza Chonta, ubicado a la altura del paradero 10 de la avenida Canto Grande, en San Juan de Lurigancho.

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¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratis en SJL?

La campaña está dirigida a menores, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Los beneficiarios deberán presentar documentación específica según su caso para acceder al trámite sin costo.

Entre los grupos habilitados figuran:

Menores de 0 a 16 años , quienes deben acudir acompañados de madre o padre y presentar su documento de identidad.

, quienes deben acudir acompañados de madre o padre y presentar su documento de identidad. Jóvenes de 17 años , que pueden realizar el trámite de forma personal con su DNI anterior.

, que pueden realizar el trámite de forma personal con su DNI anterior. Adultos mayores de 60 años .

. Personas con discapacidad , quienes deben presentar carné del Conadis o certificado médico que acredite la condición.

, quienes deben presentar carné del Conadis o certificado médico que acredite la condición. Usuarios del SISFOH (pobre o pobreza extrema), quienes deben presentar su clasificación socioeconómica vigente y datos de domicilio.

Reniec precisó que los beneficiarios podrán consultar el estado de su DNI electrónico en la página web de la institución. Si el documento figura como listo para recojo, deberán acudir a la Oficina Registral de San Juan de Lurigancho para retirarlo.