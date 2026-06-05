La atención en esta campaña gratuita de DNI electrónico será por orden de llegada hasta agotar stock. | Foto: composición LR

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La Municipalidad de San Martín de Porres anunció una nueva campaña gratuita para facilitar la obtención del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) entre los vecinos del distrito. La jornada se realizará este lunes 8 de junio y contará con el apoyo de personal especializado del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entidad encargada de los trámites de identificación en el país.

La iniciativa busca acercar este servicio a la población y brindar una alternativa gratuita para quienes requieran actualizar o gestionar este documento. La comuna informó que la atención se desarrollará durante la mañana y que los asistentes también podrán acceder a servicios complementarios necesarios para completar el proceso de emisión del DNI electrónico.

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¿Quiénes podrán acceder a la entrega gratuita de DNI electrónico?

La campaña está dirigida exclusivamente a menores de 17 años. De acuerdo con la información difundida en redes sociales por la Demuna del distrito de San Martín de Porres, los adolescentes que cumplan con este requisito de edad podrán realizar el trámite de manera gratuita durante la jornada programada para este lunes.

Como parte de las facilidades brindadas durante la actividad, se ofrecerá la toma de fotografía sin costo, un requisito indispensable para la emisión del DNIe. Asimismo, la atención estará a cargo de un registrador de Reniec, quien supervisará y procesará las solicitudes de los beneficiarios que acudan al punto habilitado para la campaña.

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Municipalidad de San Martín de Porres entregará DNI electrónico gratis.

¿Dónde será la entrega de DNI electrónico?

La atención se llevará a cabo en el cruce del pasaje Los Leones con el jirón Pedregal 406-408, en el distrito de San Martín de Porres. Según precisó la comuna, las actividades comenzarán a las 9:00 a. m. y se desarrollarán bajo la modalidad de atención por orden de llegada.

Las autoridades señalaron que el servicio estará disponible hasta agotar el stock previsto para la jornada, por lo que recomendaron a los padres de familia y apoderados acudir con anticipación para asegurar un cupo.