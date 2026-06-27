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Vecinos de este distrito de Lima Metropolitana podrán tramitar DNI gratis el 30 de junio: requisitos, hora y ubicación

Reniec lanzará una campaña para trámites gratuitos del DNI. Se llevará a cabo el 30 de junio y está dirigida a grupos prioritarios.

La jornada de atención gratuita de DNI se llevará a cabo desde las 9:30 de la mañana
La jornada de atención gratuita de DNI se llevará a cabo desde las 9:30 de la mañana | Foto: composición LR
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Una nueva campaña impulsada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho permitirá que determinados vecinos del distrito accedan a trámites gratuitos relacionados con el DNI. La actividad se desarrollará el 30 de junio y busca acercar estos servicios a grupos de la población que requieren atención prioritaria, mediante una jornada con vacantes limitadas.

Durante esta iniciativa, los asistentes podrán gestionar diversos procedimientos sin asumir costos. Las autoridades informaron que la atención estará disponible únicamente para ciertos sectores previamente definidos, por lo que los interesados deberán verificar si forman parte de la población beneficiaria y presentar la documentación requerida para cada caso.

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Estas personas podrán acceder al DNI gratis en San Juan de Lurigancho

La campaña ha sido dirigida a niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. De acuerdo con el anuncio oficial, podrán participar menores entre 0 y 11 años, adolescentes de 12 a 16 años, ciudadanos de 60 años a más y personas que acrediten alguna discapacidad.

Los requisitos variarán según el trámite solicitado. Para efectuar una renovación será necesario presentar el documento de identidad vigente o vencido. Asimismo, los menores deberán acudir acompañados por sus padres. Si el trámite se realiza junto a otro familiar, se deberá presentar la partida de nacimiento de los padres para sustentar el parentesco exigido por la organización.

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DNI gratis, Reniec, San Juan de Lurigancho

Campaña gratuita para tramitar DNI.

Hora y lugar de la campaña gratuita de DNI

La jornada de atención gratuita se llevará a cabo desde las 9:30 de la mañana en las inmediaciones del Mercado Vara de Oro, ubicado en la cuadra 8 de la avenida Gran Chimú. En ese punto se concentrarán los servicios habilitados para los vecinos que cumplan con las condiciones establecidas.

También se atenderán solicitudes relacionadas con la actualización del domicilio registrado en el Documento Nacional de Identidad. Para ello, los usuarios deberán presentar un recibo reciente de agua o luz que permita corroborar la nueva dirección. Debido a que la campaña contará con un número limitado de atenciones, se recomendó acudir temprano para intentar asegurar uno de los cupos disponibles.

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