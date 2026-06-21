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Esta única oficina de Reniec atenderá los domingos de junio y julio para entregar DNI

Los ciudadanos podrán recoger su Documento Nacional de Identidad desde el 21 de junio hasta el 19 de julio, en horarios de mañana para evitar el conflicto con la semana laboral.

La iniciativa busca ofrecer mayores facilidades a quienes, por motivos laborales, académicos o personales, encuentran dificultades para acudir durante los horarios habituales de atención de la Reniec.
La iniciativa busca ofrecer mayores facilidades a quienes, por motivos laborales, académicos o personales, encuentran dificultades para acudir durante los horarios habituales de atención de la Reniec. | Foto: composición LR
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Los ciudadanos de Ucayali que tienen pendiente recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) contarán con una alternativa adicional durante junio y julio de 2026. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció jornadas especiales de atención dominical en una de sus sedes de la región para facilitar la entrega de documentos ya tramitados.

La medida permitirá que los usuarios puedan acercarse a recoger su DNI sin necesidad de hacerlo durante la semana. La atención se realizará en la Oficina Registral Pucallpa, como parte de las acciones impulsadas por la institución para ampliar el acceso a sus servicios y ofrecer horarios más flexibles a la población.

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Reniec habilita entrega de DNI los domingos en Pucallpa durante junio y julio de 2026

La primera fecha programada para esta campaña será el domingo 21 de junio. Ese día, la sede registral ubicada en la intersección del jirón 9 de Diciembre N.° 378 y la avenida Tacna 891 abrirá sus puertas desde las 8:15 a. m. hasta las 12:45 p. m. para atender exclusivamente la entrega de documentos de identidad.

De acuerdo con lo informado por Reniec, la iniciativa busca ofrecer mayores facilidades a quienes, por motivos laborales, académicos o personales, encuentran dificultades para acudir durante los horarios habituales de atención. Asimismo, la estrategia contribuye a distribuir la demanda de usuarios fuera de los días de mayor concurrencia.

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Conoce las fechas y horarios de atención para recoger el DNI en la Oficina Registral Pucallpa

Tras la jornada de junio, la campaña continuará durante el mes de julio. Las siguientes entregas de DNI se desarrollarán los domingos 5, 12 y 19, manteniendo el mismo propósito de acercar el servicio a la ciudadanía mediante horarios alternativos.

La entidad recordó que el servicio estará destinado únicamente al recojo de DNI previamente gestionados. Por ello, recomendó a los usuarios consultar previamente el estado de su trámite mediante la plataforma institucional antes de acudir a la oficina. Con estas jornadas extraordinarias, Reniec continúa promoviendo el acceso oportuno al documento de identidad en la región Ucayali.

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