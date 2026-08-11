Los inicios de Genesis: remasterizan “From Genesis to Revelation”

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A finales de julio, los melómanos del mundo recibieron un anuncio que encendió todos los entusiasmos. Los miembros de la banda de rock progresivo Genesis se reunieron en los estudios Air de Londres para supervisar la reedición ampliada de su álbum debut de 1969, From Genesis to Revelation. Este álbum remasterizado saldrá el próximo 9 de octubre.

Genesis es una de las mejores bandas de rock progresivo de la historia de la música. Pero no pocos asocian su radiación a partir de su segundo álbum de 1970, el Trespass, que proyecta los sonidos progresivos conocidos que firmaron la referencialidad del conjunto en el imaginario musical. Un año después lanzaron Nursery Cryme en el que vemos los grandes aportes del guitarrista Steve Hackett y Phil Collins desde la batería. From Genesis to Revelation, subrayemos, es muy diferente de lo que conocemos de Genesis. Entonces, la pregunta es válida: ¿por qué volvieron sobre un proyecto cuyo estilo es muy distinto de lo que conocemos de la banda?

Peter Gabriel, Tony Banks y Mike Rutherford acordaron volver sobre este álbum distinto, de temas folk y sonidos pop, y duración corta en las canciones. A esta reunión asistió también el guitarrista Anthony Phillips. Phillips fue uno de los fundadores de la banda, pero la dejó en 1970 a causa del miedo escénico y recurrentes problemas de salud. La guitarra de Phillips es clave en la configuración del Genesis to Revelation (o De Génesis al Apocalipsis), en la que hallamos joyitas como “Silent Sun”, “Where the Sour turns to Sweet”, “The Serpent” e “In the Wilderness”.

"From Genesis to Revelation". Imagen: Difusión.

Hemos vuelto a escuchar el álbum, y más de una vez. Es una buena carta de presentación para cualquier banda. Es de esos proyectos que, de haber pertenecido a cualquier otra formación, le hubiera supuesto la consagración. Genesis recibió buenas críticas por From Genesis to Revelation, pero si lo comparamos con lo que vino después, o inmediatamente después, podemos señalar, y perdonen el atrevimiento, que se trata de un álbum menor. Lo dicho nos da una idea de lo que musicalmente es Genesis.

Ya quedaron en la historia

Como nos preguntamos, ¿qué llevó a sus miembros a regresar sobre este trabajo de 1969? No hay que pensarlo mucho. Los músicos de Genesis, aparte de talento, tienen una mirada intelectual, una perspectiva cultural privilegiada. No han regresado a From Genesis to Revelation para sacarlo del olvido; lo han hecho para explicar el proceso musical de la banda durante la primera mitad de los años 70, periodo en el que se impone la obra maestra Selling England by the Pound de 1973. Peter Gabriel, Tony Banks y Mike Rutherford saben del legado de la banda y parte de ese legado es la narrativa de sus inicios que, como precisamos, tiene tintes distintos a los conocidos.

Phil Collins. Foto: AFP.

En 1975, Peter Gabriel dejó Genesis para desarrollar una trayectoria personal. No le ha ido nada mal. Es uno de los músicos más originales del mundo. Pero cuando Peter Gabriel dejó la banda, muchos pensaron que la misma iba a desaparecer más temprano que tarde. Felizmente, no fue así. Y en este punto hay que saludar el empuje que le puso Phil Collins al dejar la batería para ocupar el lugar de Peter Gabriel. Con Phil Collins como frontman, Genesis nunca desconoció las canciones de la era Peter Gabriel. Es decir, los integrantes de Genesis nunca dejaron de reconocer su procedencia. Ahí puede estar el secreto que los ha llevado a remasterizar ese primer álbum tan distinto a los demás, pero al mismo tiempo tan necesario para entender la propia tradición. O su gran historia musical, como gusten llamarla.