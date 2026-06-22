Reniec: así puedes renovar tu DNI antes de que caduque y evitar problemas en trámites y servicios

Reniec recordó que la renovación del DNI puede realizarse hasta 60 días antes de su vencimiento. | Foto: composición LR

Reniec recordó que la renovación del DNI puede realizarse hasta 60 días antes de su vencimiento. | Foto: composición LR

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Miles de peruanos mantienen su Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido, una situación que puede generar inconvenientes al momento de realizar diversos procedimientos o acceder a servicios que requieren la presentación de un documento vigente. Frente a este escenario, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó que la renovación puede efectuarse hasta 60 días antes de la fecha de caducidad.

La entidad informó además que actualmente existen 1.953.154 DNI de adultos vencidos en el país y en el extranjero. Del total, más de medio millón corresponden a ciudadanos que residen en Lima, mientras que otras regiones como Piura, La Libertad, Cajamarca y Lambayeque también concentran una importante cantidad de documentos caducos. Por ello, Reniec instó a los ciudadanos a actualizar su identificación para garantizar el ejercicio de su derecho a la identidad.

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Renovación del DNI por internet: requisitos, costos y pasos para realizar el trámite virtual

Quienes opten por realizar la gestión de manera digital deben efectuar previamente el pago correspondiente según el tipo de documento. El costo es de S/30 para quienes cambian del DNI azul al DNI electrónico por primera vez, mientras que los mayores de edad que ya cuentan con DNI electrónico deben abonar S/41. El pago puede realizarse mediante Yape, Banco de la Nación, agentes autorizados, Págalo.pe o con tarjeta bancaria a través de las plataformas habilitadas.

Luego de completar el pago, el ciudadano debe instalar la aplicación DNI BioFacial en su teléfono móvil para validar su identidad y actualizar la fotografía del documento. Posteriormente, deberá ingresar al portal de Reniec, aceptar las condiciones del servicio, registrar la información requerida y elegir la oficina donde recogerá el nuevo DNI. Al finalizar el proceso, recibirá una confirmación del trámite en su correo electrónico.

Así puedes renovar el DNI de forma presencial y verificar si el documento ya está listo para recoger

Las personas que prefieran realizar el procedimiento de manera presencial deben acudir a una oficina de Reniec con el comprobante de pago correspondiente. Durante la atención se tomará una nueva fotografía y, de ser necesario, podrán solicitar modificaciones en información como domicilio, estado civil, grado de instrucción, firma o datos personales, siempre que presenten la documentación exigida para cada caso. Si la información ya figura en los registros de Reniec, no será necesario presentar determinadas actas.

Reniec también precisó que las personas con discapacidad permanente pueden acceder a este trámite de forma gratuita en las oficinas de la institución. Asimismo, los ciudadanos mayores de 60 años recibirán un DNI con la indicación “No caduca”. Una vez iniciada la gestión, el estado del documento puede consultarse mediante la plataforma habilitada por la entidad, ingresando el número de DNI o de solicitud. Cuando el sistema muestre un avance del 100%, el ciudadano podrá acercarse a la sede seleccionada para recoger su documento.