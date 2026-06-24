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Reniec entregará DNI electrónico gratis este 25 de junio: requisitos, lugar y beneficiarios

La atención para la entrega del DNIe inicia a las 9:00 a. m. y se otorgarán 50 vacantes por orden de llegada. Se recomienda a los interesados presentarse temprano para asegurar su lugar.

Este jueves 25 de junio Reniec lanzará campaña gratuita para acceder al DNIe.
Este jueves 25 de junio Reniec lanzará campaña gratuita para acceder al DNIe. | Foto: composición LR
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Los menores de 16 años y los adultos mayores de 60 años de Santa María de Huachipa podrán acceder gratuitamente al DNI electrónico durante una campaña organizada por la municipalidad distrital junto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La atención está programada para el jueves 25 de junio y se desarrollará en un único punto habilitado para el trámite.

La jornada comenzará a las 9:00 a. m. y dispondrá de 50 vacantes. Debido a que el servicio será brindado según el orden de llegada, las autoridades locales recomendaron presentarse con anticipación. También se informó que durante la actividad se efectuará la entrega de documentos gestionados en campañas anteriores.

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Lugar de la campaña de DNI electrónico gratis y requisitos para acceder al beneficio

La iniciativa busca acercar los servicios de identificación a sectores priorizados de la población mediante un trámite sin costo. Para ello, la atención se concentrará en La Casa del Vecino Huachipano, donde personal de Reniec realizará el proceso hasta completar el número de cupos establecidos para la fecha.

Para acceder al DNI electrónico gratuito, los menores de edad deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Asistir junto con la madre o el padre.
  • Presentar el DNI vigente del padre o la madre que acompañe al menor.
  • Acudir con el DNI del menor.
  • Llevar una copia de un recibo de agua o de energía eléctrica.

La municipalidad recordó que la atención será estrictamente por orden de llegada, por lo que recomendó acudir temprano para aumentar las posibilidades de obtener uno de los 50 cupos disponibles.

PUEDES VER: Reniec: así puedes renovar tu DNI antes de que caduque y evitar problemas en trámites y servicios

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Campaña gratuita de entrega de DNI electrónico.

¿Cuánto cuesta renovar DNI electrónico?

Reniec señala que la renovación del Documento Nacional de Identidad para ciudadanos mayores de 17 años puede gestionarse de forma presencial o a través de sus canales digitales, según las condiciones de cada usuario. Una vez concluido el procedimiento, la entidad emite el DNI electrónico 3.0, documento que mantiene una vigencia de 10 años.

Los costos vigentes para la renovación son los siguientes:

  • S/30 para ciudadanos que aún cuentan con DNI azul y desean migrar al DNI electrónico. El pago corresponde al código de tributo 02121 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • S/41 para quienes ya poseen un DNI electrónico de adulto y necesitan renovarlo. El pago se realiza con el código de tributo 00525.
  • Gratuito para personas con discapacidad permanente que realicen el trámite de forma presencial y presenten el carné de Conadis.

Reniec también precisa que los ciudadanos mayores de 60 años reciben un DNI con la indicación de que no caduca, mientras que los peruanos residentes en el extranjero deben efectuar este procedimiento a través del consulado correspondiente.

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