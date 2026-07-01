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Colegio Médico protesta contra autógrafa que permite reconocer experiencia y estudios en el extranjero para ser especialista

La institución realizó un plantón frente al Ministerio de Salud para solicitar que el Ejecutivo observe la autógrafa del proyecto de ley 13830. Advierte que las nuevas modalidades para acceder al título de médico especialista podrían afectar la calidad de la formación y la seguridad de los pacientes.

Colegio Médico del Perú realizará plantón frente al Minsa en rechazo a la Ley N.° 13830
Colegio Médico del Perú realizará plantón frente al Minsa en rechazo a la Ley N.° 13830 | Foto: Francisco Erazo/La República
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El Colegio Médico del Perú (CMP) realizó este martes 30 de junio un plantón frente al Ministerio de Salud (Minsa) para exigir que el Poder Ejecutivo observe la autógrafa del proyecto de ley 13830, aprobada por el Congreso de la República. La norma incorpora dos nuevas modalidades para obtener el título de médico especialista (por competencias y ‘lato sensu’), además del residentado tradicional, una medida que la orden profesional considera un riesgo para los estándares de formación y la atención de pacientes.

A la movilización asistieron sociedades médicas, asociaciones científicas y médicos residentes, quienes expresaron su rechazo a la propuesta y solicitaron una reunión con las autoridades del sector Salud para exponer sus observaciones antes de que el Ejecutivo decida si promulga la iniciativa.

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"El Congreso de la República le llama modernizar, pero en realidad es precarizar, debilitar la formación médica especializada tan importante para que toda la población reciba una atención de calidad en salud", afirmó el decano del CMP, Pedro Riega a La República.

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Colegio Médico del Perú realizará plantón frente al Minsa en rechazo a la Ley N.° 13830

Médicos protestan frente al Minsa contra autógrafa que cambia el residentado. Foto: Francisco Erazo/LR.

¿Qué cambia la autógrafa?

La autógrafa modifica la Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico (Sinareme). Aunque mantiene el residentado médico (stricto sensu) como la vía tradicional para obtener una especialidad, incorpora dos modalidades adicionales.

La primera es la especialidad por competencias, que permite reconocer la experiencia de médicos con varios años de ejercicio profesional tras superar un proceso de evaluación. La segunda corresponde al lato sensu, que reconoce estudios de especialización realizados en el extranjero mediante mecanismos de convalidación establecidos por las facultades de medicina.

Para el Congreso, ambas alternativas buscan ampliar la oferta de especialistas y reducir la brecha de profesionales en el país. Sin embargo, el Colegio Médico sostiene que la experiencia laboral no sustituye la formación intensiva que ofrece el residentado. Según Pedro Riega, esa modalidad abre la posibilidad de otorgar el título de especialista a médicos que "no se han formado en un programa que garantice la adquisición de competencias". Además, recordó que un mecanismo similar ya se aplicó años atrás y, según afirmó, "los resultados fueron muy negativos en muchos casos".

En cuanto al lato sensu, la institución advierte que algunos programas del extranjero contemplan modalidades semipresenciales o casi virtuales, a diferencia del residentado peruano, que exige formación presencial en servicio. También cuestiona que, en países como Brasil, esos estudios no habiliten para ejercer como especialista, mientras que la autógrafa sí permitiría reconocerlos en el Perú.

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“El problema no es el residentado"

El Dr. Riega afirmó que el país necesita más médicos especialistas, pero insistió en que la solución pasa por fortalecer el sistema de formación y no por flexibilizar los requisitos para obtener el título.

"Luego de ser aprobada esta autógrafa a nivel del Congreso, lo que corresponde es el análisis por parte del Poder Ejecutivo para observar esta ley por las serias deficiencias y el riesgo que representa en la atención de pacientes", sostuvo.

El decano señaló que cada año concluyen su formación entre 2.500 y 3.000 especialistas, aunque el país requiere incrementar esa cifra hasta unos 5.000 médicos. A su juicio, el Estado también debe ampliar las plazas de residentado y garantizar puestos de trabajo estables, especialmente en el sistema público y en las regiones con mayor déficit de profesionales.

"Nuestro sistema es tan deficiente que el médico, cuando se forma como especialista, no encuentra un lugar de trabajo digno para ejercer. Ese es el principal problema. No vamos a resolver el déficit y la brecha de especialistas con especialidades falsas o fraudulentas que no implican la competencia ni capacidad para atender con calidad a los pacientes", manifestó.

Piden reunión con el Ejecutivo

Además del plantón, el Colegio Médico solicitó una audiencia con la Presidencia del Consejo de Ministros para presentar sus observaciones a la autógrafa del proyecto de ley 13830.

La institución espera que el Ejecutivo observe la norma y la devuelva al Congreso para un nuevo debate. Según sostiene, esa medida permitiría revisar los cambios propuestos sin afectar el residentado médico, al que considera el principal mecanismo para garantizar la formación de especialistas y la seguridad de los pacientes en el país.


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