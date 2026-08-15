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Alianza Lima vs UTC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El enfrentamiento por la quinta jornada del Torneo Clausura entre los equipos de Alianza Lima y UTC se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima recibe a UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima recibe a UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Foto: Liga 1/composición LR
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Alianza Lima vs UTC EN VIVO juegan HOY sábado 15 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del empate 1-1 ante Sport Boys, el cuadro blanquiazul se alista para recibir a UTC en Matute. El elenco cajamarquino también obtuvo el mismo resultado la jornada anterior ante ADT y necesita seguir sumando para salir del último lugar de la tabla.

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Canal para ver Alianza Lima vs UTC

El partido entre Alianza Lima y UTC, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Horarios por país del partido Alianza Lima vs UTC

El duelo entre Alianza Lima y UTC se disputará este sábado 15 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (domingo 16/08)

Estadio donde se juega el Alianza Lima vs UTC

Alianza Lima y UTC disputarán este encuentro en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

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lr.pe

Pronóstico de Alianza Lima vs UTC

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Alianza Lima sobre UTC.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,23), empate (5,15), gana UTC (13,50)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,23), empate (5,90), gana UTC (12,50)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,20), empate (5,50), gana UTC (13,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,19), empate (5,90), gana UTC (15,00)
  • Caliente: gana Alianza Lima (1,21), empate (5,50), gana UTC (16,50)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,22), empate (6,00), gana UTC (15,00).

Últimos partidos de Alianza Lima

  • Sport Boys 1-1 Alianza Lima | 8.08.26
  • Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético | 1.08.26
  • Comerciantes Unidos 2-2 Alianza Lima | 26.07.26
  • Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | 19.07.26
  • Alianza Lima 0-2 Deportivo Cali | 12.07.26

Últimos partidos de UTC

  • UTC 1-1 ADT | 8.08.26
  • Cusco 4-1 UTC | 1.08.26
  • UTC 0-0 Moquegua | 26.07.26
  • Atlético Grau 3-1 UTC | 18.07.26
  • UTC 4-1 ADA Jaén | 12.07.26
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