Alianza Lima vs UTC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Alianza Lima vs UTC EN VIVO juegan HOY sábado 15 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del empate 1-1 ante Sport Boys, el cuadro blanquiazul se alista para recibir a UTC en Matute. El elenco cajamarquino también obtuvo el mismo resultado la jornada anterior ante ADT y necesita seguir sumando para salir del último lugar de la tabla.

Canal para ver Alianza Lima vs UTC

El partido entre Alianza Lima y UTC, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Horarios por país del partido Alianza Lima vs UTC

El duelo entre Alianza Lima y UTC se disputará este sábado 15 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (domingo 16/08)

Estadio donde se juega el Alianza Lima vs UTC

Alianza Lima y UTC disputarán este encuentro en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

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Pronóstico de Alianza Lima vs UTC

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Alianza Lima sobre UTC.

Betsson: gana Alianza Lima (1,23), empate (5,15), gana UTC (13,50)

Betano: gana Alianza Lima (1,23), empate (5,90), gana UTC (12,50)

Bet365: gana Alianza Lima (1,20), empate (5,50), gana UTC (13,00)

1XBet: gana Alianza Lima (1,19), empate (5,90), gana UTC (15,00)

Caliente: gana Alianza Lima (1,21), empate (5,50), gana UTC (16,50)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,22), empate (6,00), gana UTC (15,00).

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