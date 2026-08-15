Alianza Lima vs UTC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El enfrentamiento por la quinta jornada del Torneo Clausura entre los equipos de Alianza Lima y UTC se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.
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Alianza Lima vs UTC EN VIVO juegan HOY sábado 15 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego del empate 1-1 ante Sport Boys, el cuadro blanquiazul se alista para recibir a UTC en Matute. El elenco cajamarquino también obtuvo el mismo resultado la jornada anterior ante ADT y necesita seguir sumando para salir del último lugar de la tabla.
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Canal para ver Alianza Lima vs UTC
El partido entre Alianza Lima y UTC, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.
Horarios por país del partido Alianza Lima vs UTC
El duelo entre Alianza Lima y UTC se disputará este sábado 15 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (domingo 16/08)
Estadio donde se juega el Alianza Lima vs UTC
Alianza Lima y UTC disputarán este encuentro en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.
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Pronóstico de Alianza Lima vs UTC
Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Alianza Lima sobre UTC.
- Betsson: gana Alianza Lima (1,23), empate (5,15), gana UTC (13,50)
- Betano: gana Alianza Lima (1,23), empate (5,90), gana UTC (12,50)
- Bet365: gana Alianza Lima (1,20), empate (5,50), gana UTC (13,00)
- 1XBet: gana Alianza Lima (1,19), empate (5,90), gana UTC (15,00)
- Caliente: gana Alianza Lima (1,21), empate (5,50), gana UTC (16,50)
- Doradobet: gana Alianza Lima (1,22), empate (6,00), gana UTC (15,00).
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