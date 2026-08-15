➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este SÁBADO 15 de agosto, según Jhan Sandoval
No te pierdas las recomendaciones y advertencias de Jhan Sandoval para cada signo. Prepárate para afrontar el día con confianza y conocimiento de lo que te espera.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 14 de agosto, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te dicen los astros para este sábado 15 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, sábado 15 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: Le darás tiempo a una actividad laboral que no habías culminado. Serás minucioso en cada detalle, gracias a ese sentido perfeccionista lograrás brillar y ser reconocido. En el amor, evita conflictos.
- Tauro: No estás contemplando de manera objetiva ese problema familiar que afrontas. Culpar a otros y no responsabilizarte de lo sucedido generaría diferencias y conflictos que puede evitar. Reflexión.
- Géminis: Vuelve la calma y el equilibrio necesario para resolver las diferencias que has tenido con tu pareja. Un familiar te hará una propuesta muy interesante, posiblemente se relacione con un viaje.
- Cáncer: Tendrás varias gestiones que atender, algunas te obligarían a salir de casa y a desplazarte. Por la tarde, una amistad hará comentarios que no te serán agradables. Tomará conciencia y se disculpará.
- Leo: La molestia o la cólera te haría decir cosas que generen malestar. Cuida tus palabras y mantén la calma ante cualquier aclaración amorosa o familiar que tenga que suceder. Depende de ti.
- Virgo: Organizarás documentos y trámites que habías dejado olvidados. Alguien que quieres podría comprometerte con alguna actividad que resulte pesada. No asumas nada que no sepas manejar.
- Libra: No culpes a tu pareja de las distancias o alejamientos que han tomado. Ambos son responsables de este momento y será necesario que puedan asumirlo para que todo pueda cambiar.
- Escorpio: Es posible que surjan algunos retrasos en tus planes. No pierdas la calma, enojarte o culpar a otros no será la solución. Cierras el día recibiendo buenas noticias y cambiando tus ánimos.
- Sagitario: El alejamiento de alguien que aprecias mucho te ha afectado emocionalmente. No todo está perdido, aún estás a tiempo de buscar el contacto y resolver las diferencias que los han separado.
- Capricornio: En una reunión familiar se tocarán temas que despertarían diferencias y conflictos entre los presentes. Evita este escenario y trata de mantener una actitud diplomática en todo momento.
- Acuario: Alguien que no quiere perder el contacto contigo volverá a buscarte, pero sus intenciones no son transparentes y la intuición te lo dirá. Mantente firme y aléjate de quien no te conviene.
- Piscis: Esa persona que se alejó volverá a buscarte, pero el orgullo te haría mostrar superioridad o una indiferencia que no sientes. Es el momento de aclarar diferencias y propiciar la reconciliación.