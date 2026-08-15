HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este SÁBADO 15 de agosto, según Jhan Sandoval

No te pierdas las recomendaciones y advertencias de Jhan Sandoval para cada signo. Prepárate para afrontar el día con confianza y conocimiento de lo que te espera.

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 15 de agosto
Consulta el horóscopo de hoy, sábado 15 de agosto | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Quieres saber qué te dicen los astros para este sábado 15 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, sábado 15 de agosto: predicciones para tu signo

  • Aries: Le darás tiempo a una actividad laboral que no habías culminado. Serás minucioso en cada detalle, gracias a ese sentido perfeccionista lograrás brillar y ser reconocido. En el amor, evita conflictos.
  • Tauro: No estás contemplando de manera objetiva ese problema familiar que afrontas. Culpar a otros y no responsabilizarte de lo sucedido generaría diferencias y conflictos que puede evitar. Reflexión.
  • Géminis: Vuelve la calma y el equilibrio necesario para resolver las diferencias que has tenido con tu pareja. Un familiar te hará una propuesta muy interesante, posiblemente se relacione con un viaje.
  • Cáncer: Tendrás varias gestiones que atender, algunas te obligarían a salir de casa y a desplazarte. Por la tarde, una amistad hará comentarios que no te serán agradables. Tomará conciencia y se disculpará.
  • Leo: La molestia o la cólera te haría decir cosas que generen malestar. Cuida tus palabras y mantén la calma ante cualquier aclaración amorosa o familiar que tenga que suceder. Depende de ti.
  • Virgo: Organizarás documentos y trámites que habías dejado olvidados. Alguien que quieres podría comprometerte con alguna actividad que resulte pesada. No asumas nada que no sepas manejar.
  • Libra: No culpes a tu pareja de las distancias o alejamientos que han tomado. Ambos son responsables de este momento y será necesario que puedan asumirlo para que todo pueda cambiar.
  • Escorpio: Es posible que surjan algunos retrasos en tus planes. No pierdas la calma, enojarte o culpar a otros no será la solución. Cierras el día recibiendo buenas noticias y cambiando tus ánimos.
  • Sagitario: El alejamiento de alguien que aprecias mucho te ha afectado emocionalmente. No todo está perdido, aún estás a tiempo de buscar el contacto y resolver las diferencias que los han separado.
  • Capricornio: En una reunión familiar se tocarán temas que despertarían diferencias y conflictos entre los presentes. Evita este escenario y trata de mantener una actitud diplomática en todo momento.
  • Acuario: Alguien que no quiere perder el contacto contigo volverá a buscarte, pero sus intenciones no son transparentes y la intuición te lo dirá. Mantente firme y aléjate de quien no te conviene.
  • Piscis: Esa persona que se alejó volverá a buscarte, pero el orgullo te haría mostrar superioridad o una indiferencia que no sientes. Es el momento de aclarar diferencias y propiciar la reconciliación.


TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 14 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 14 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 13 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 13 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 12 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 12 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horóscopo de Sagitario para hoy lunes 31 de mayo de 2021

Horóscopo de Sagitario para hoy lunes 31 de mayo de 2021

LEER MÁS
Horóscopo de Sagitario para hoy jueves 3 de junio de 2021

Horóscopo de Sagitario para hoy jueves 3 de junio de 2021

LEER MÁS
Horóscopo de Sagitario para hoy viernes 4 de junio de 2021

Horóscopo de Sagitario para hoy viernes 4 de junio de 2021

LEER MÁS
Horóscopo de HOY: ¿Qué le predicen los astros a tu signo zodiacal este viernes 10 de julio de 2020?

Horóscopo de HOY: ¿Qué le predicen los astros a tu signo zodiacal este viernes 10 de julio de 2020?

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Horóscopo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025