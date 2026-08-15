Un bombero resultó gravemente herido por una explosión mientras atendía un incendio en una barbería en Barrios Altos, Lima, la madrugada del 14 de agosto. | Foto: composición LR

Un bombero resultó gravemente herido por una explosión mientras atendía un incendio en una barbería en Barrios Altos, Lima, la madrugada del 14 de agosto. | Foto: composición LR

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Un bombero resultó gravemente herido durante la madrugada del viernes 14 de agosto, luego de que una explosión ocurriera mientras atendía un incendio en una barbería de la cuadra 10 de la calle Sebastián Llorente, en Barrios Altos, Cercado de Lima. El efectivo fue trasladado al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde permanece bajo atención médica.

La emergencia se registró aproximadamente entre las 3:00 y 3:30 de la madrugada. Según los reportes difundidos, el bombero fue alcanzado por una fuerte detonación cuando intentaba abrir la puerta metálica del establecimiento. La explosión lo hizo caer varios metros y sus compañeros tuvieron que auxiliarlo antes de evacuarlo al centro médico.

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Explosión dentro de barbería del Cercado de Lima lanzó a bombero durante emergencia

Los equipos de emergencia acudieron al local para controlar las llamas. En el interior de la barbería había aerosoles, latas y otros productos utilizados en este tipo de negocios, algunos de ellos inflamables. Estos elementos forman parte de las circunstancias que deberán ser revisadas para determinar qué ocurrió antes de la detonación.

Testigos señalaron que el fuego ya podía observarse en los exteriores del establecimiento antes de la llegada de los bomberos. Además, una vecina afirmó que una semana antes se habría registrado otro incidente en el negocio, cuando presuntamente alguien intentó provocar un incendio utilizando combustible. Este antecedente será considerado dentro de las diligencias.

Policía y Fiscalía investigan incendio en Barrios Altos y revisan cámaras de seguridad

Las causas del incendio todavía no han sido establecidas. Entre las hipótesis mencionadas se encuentra una posible falla eléctrica, aunque también se investiga la posibilidad de una intervención externa. Esta última versión incluye un presunto lanzamiento de una bomba molotov y una eventual relación con un caso de extorsión, pero ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada oficialmente.

Agentes de la Policía Nacional, peritos de Criminalística y un representante del Ministerio Público acudieron al establecimiento para realizar las investigaciones. Las cámaras de videovigilancia de la barbería y de los negocios cercanos podrían aportar información sobre el origen del fuego y sobre el incidente reportado días antes. El propietario del local también llegó tras ser alertado por los vecinos y lamentó la pérdida de su negocio, que constituía el principal sustento económico de su familia.